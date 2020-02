追「愛的迫降」談一場艱難又冒險的愛情　特別浪漫！

你追「愛的迫降」了嗎?

今年過年來了個寒流,加上疫情,不出門追劇成了舒服安全的選擇,隨選隨看的觀影習慣改變、國際串流平台的大數據推播,社群網路的討論,造就了「你追『愛的迫降』了嗎?」這熱門話題。天時(大市場的需求) 、地利(數位化的環境)再加上人和(CP感強的高概念韓劇) ,「愛的迫降」無疑是當前最火紅韓劇!

「愛的迫降」有多紅?首播立刻登上同時段收視第一,同步獲韓國數據分析機構GoodData電視劇話題性排名冠軍,而1月份「演員榜TOP.10」中,劇中主角孫藝珍和玄彬分別拿下了第1、2名,不僅連續6週榮登韓國戲劇收視冠軍,豆瓣也給了8.5的高分(來自星星的你,豆瓣8.3分)。

能夠用一句話說清楚故事就是所謂的高概念(high concept) ,導演史蒂芬史匹柏Steven Spielberg曾說,能用25個字說出想法應該是不錯的電影。韓劇「愛的迫降」就是南韓財閥女繼承人因滑翔翼意外迫降到北韓與北韓總政治局長軍官兒子的愛情故事。美國傳媒學者賈斯汀懷亞特Justin Wyatt特用"The look, the hook, and the book" 來具體定義「高概念」:明星及視覺的「賣相」,內容有引人入勝的「鉤子」及人設故事結構具戲劇張力的「文本」,並且強調這是從市場行銷角度來影響影視內容的產製概念。「愛的迫降」就是一部高概念韓劇。

玄彬在《愛的迫降》中,多數迷彩軍裝造型都是搭配OMEGA海馬系列300公尺同軸擒縱大師天文台腕表。圖/Netflix提供

由玄彬與孫藝珍主演的「愛的迫降」,帥哥美女大明星的演技精湛,加上戲外曖昧的宣傳話題,讓觀眾完全融入了彼此的愛情,增強了男女主角的CP感;此外男主角在瑞士Brienz布里恩茨湖畔彈鋼琴、男女主角在阿爾卑斯山脈Kleine Scheidegg小夏戴克偶遇(所有的偶遇就是命中注定),還有到蒙古烏蘭巴托火車站取景,極美的畫面創造電影享受的「賣相」。「愛的迫降」編導組合是「來自星星的你」編劇补智恩與獲豆瓣9分的「火星生活」、李鍾碩主演「羅曼史是別冊附錄」浪漫喜劇的導演李政孝,主創團隊品牌加持有助前期行銷並且會更具「賣相」。

孫藝真(左)與玄彬演出的「愛的迫降」。圖/摘自Netflix

南韓的財閥繼承女尹世理(孫藝珍飾)和北韓軍官男利正赫(玄彬飾)的愛情,這逼到絕境的人設:南韓女和北韓男、就像「來自星星的你」地球人和外星人、「孤單又燦爛的神--鬼怪」陰間鬼神和陽間少女,跨地域跨時空的愛情絕對是艱難又冒險的愛情,存在著男女主角一旦相愛,關於各自的時空地域到底要不要回去?何時回去?如何回去?這就成了最主要的「鉤子」。正因如此,就一定會發生「不可預測的浪漫」,例如世理走失在經常停電的北韓市集,無助害怕的她,注意到遠方的燭光,原來是正赫高舉著香氛蠟燭(特別為女主角到專賣南韓商品市集買的),讓世理找到了回家的路。

由玄彬(右)與孫藝真合演的夯劇「愛的迫降」。圖/摘自Netflix

這一場攸關生死的愛情,因為不能改變事實的南北韓立場,拉高了愛情危險指數;保衛國家的男主角軍官身分就像「太陽的後裔」中的宋仲基,增加了主角的魅力,當利正赫說出:「只要她在我的視線範圍內,我就一定會保護她」完全符合人設,不是在辦公室的小情小愛,而是國家級的愛情,也拉開了愛情的偉大。愛情戲劇最需要的是浪漫,艱難又冒險的愛情,特別浪漫!