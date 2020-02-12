董福星／疫情中的數位3C事

新型冠狀病毒防疫展開，為避免群聚感染，除了延期開工開學外，中國大陸各一線城市紛紛採被稱為「封城/半封城」的「封閉式管理」，幾乎希望人人待在家中、沒事不要出門。

有些與數位相關的消息引起我的注意。一是在停課令下，許多學校、教師自行以遠距的方式提早開學，為了更有效率地授課、溝通，而使用阿里巴巴所開發的遠距辦公系統「釘釘」，因為不習慣以及「被提早開學」的怨氣，讓該系統的App評價遽然下滑。除了線上教學之外，白領階級也都採用類似的方式，早早在家「遠距」開工了。可以說推動了一場全世界最大規模的遠距工作/教學實驗。

影業也飽受打擊，從農曆年到情人節甚至可能整個二月的票房都蒸發了。但春節前喜劇片「囧媽」決定放棄院線，字節跳動集團取得授權，在初一於旗下抖音等平台免費提供；「肥龍過江」等電影也決定直接在愛奇藝、騰訊視頻採付費方式上映。推動了對岸影視業往數位、線上的轉型。

我認為這兩件事可能會以集體經驗的方式，進一步加速改變中國大陸在工作與娛樂的數位變革上頭。此次疫情也間接影響到各種3C新玩意兒的上市與發表，一來停工造成產能停滯，一來此時聚會就有可能使疫情爆發：即將展開的MWC大會就有多家決定退出。

然而我希望政府大力宣達的防疫知識，能夠逐步改變一些公共資訊系統的設計，例如各種售票機與Kiosk多採用QR Code或感應方式來接受資訊、觸控導覽盡量以網站或者App的方式讓使用者在自己的設備上操作。

近日改由健保藥局販售口罩後，我也發現許多社區藥局並未採用任何行動支付手段，不管使用悠遊卡還各種Pay，能減少肢體接觸都應該有所助益。對肺炎的恐懼給了我們一段「非日常」的體驗，也給了一個考量現狀該怎麼變得更好的機會。