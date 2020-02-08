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戴天易／《摩登情愛》獻給紐約的當代浪漫童話

聯合報 / 文／戴天易
「摩登情愛」劇照。圖／擷自IMDb

《摩登情愛(Modern Love)》這部劇是我在酒席間一個大經紀人—蔣哥告訴我的，他說：「（這部劇）是所有做戲的人都要看的戲」。《摩登情愛》由八個愛情故事組成，但又正如其名它將「情」與「愛」二字倒過來；我想除了浪漫的戀愛橋段外，本劇更想呈現的是現代愛情的多種樣貌。一手包辦編劇、製作、導演的約翰‧卡尼(John Carney)將這些看似離奇的人物，落實在紐約這個我們再熟悉不過的片場，熙來攘往的街景、公園隨著鏡頭流動，讓這一切就像是發生在你我身邊一般平凡、寫實，卻有如格林童話般發人深省。

《摩登情愛》故事改編自紐約時報的同名專欄，第一季由其中八個不同的單元劇組成，從卡司來看最受矚目的肯定是由安‧海瑟薇(Anne Hathaway)主演的第三集「愛我本來的樣子(Take Me as I Am, Whoever I Am)」，她在裡面飾演一個躁鬱症的患者，情緒不時地在兩個極端的角色間切換，安‧海瑟薇受奧斯卡肯定的演技自然是本集的看點之一，但我想本集呈現的更是「心理疾病如何困擾著一個人的生活」，我並不是一個躁鬱症患者，卻能從這個真切的愛情故事中得到共鳴，「愛我本來的樣子」這句話與其說是對愛人傾訴，更多的是對自己的提醒。

「摩登情愛」劇照。圖／擷自IMDb

另外在卡司方面也值得一提的是，第二集「當八卦記者化身愛神邱比特(When Cupid Is a Prying Journalist)」也是由知名好萊塢影星戴夫•帕托(Dev Patel)演出，年輕交友軟體的創辦人及年過半百的女記者談著他們關於「錯過」的愛情。我喜歡這集的收尾，當兩人決定朝著同個方向前進卻產生了不同的結果，但至少他們從這段訪談中得到了為自己再努力一次的機會。

「摩登情愛」劇照。圖／擷自IMDb

而從劇情角度切入，最令我印象深刻的是第六集「他看起來像老爸 這只是一頓晚餐吧？(So He Looked Like Dad. It Was Just Dinner, Right?)」，依照幾年下來作戲的經驗值，劇中的人物成長是最能引觀眾共鳴的點。由新星艾美獎得主克莉絲汀•米利歐提(Cristin Milioti)飾演一個有戀父情結的女孩，企圖從公司中年單身主管的身上尋求慰藉。最後主管對他說的那一席話，就像每個父親對女兒的期許與鼓勵，但卻是對自己冀求的愛情關上沈重的一道門，或許犧牲與成全都是愛的一種表現形式吧！

「摩登情愛」劇照。圖／擷自IMDb

最後收尾的第八集，我認為是非常成功的結局。第一次看像愛情電影一樣，為每條支線交待一個浪漫的結局。但當我再仔細深究細節，仍發現裡面有其奧妙之處。導演在這集開頭用了極短的篇幅安插了一個關於遲暮之戀的故事，其中女主角在老公的喪禮上提到「老年人的戀愛其實像年輕人一樣熱烈」整段對話像是在為這部影集對於「愛的形式」做一個整理歸納，將所有愛的酸甜苦辣揉合在一起。喪禮結束後，女主角一個人在雨中慢跑，穿插剪接前幾集在同個時空下，紐約正在發生的「情愛」故事，不僅補足了浪漫愛情片經典的感人結局，也正巧貫穿了全劇「愛並不會隨著時間而結束，而是以另外的型態繼續發生」的宗旨。

整體來說，本劇以30分鐘的短篇幅，想要呈現一個完整的故事是有相當難度，但《摩登情愛》有著愛情電影無可救藥的浪漫情懷、細膩且充滿共鳴的情節對白，它的成功似乎是有跡可循的。這部影集就像當代的流行歌曲，沒有華麗的詞藻及炫技的歌聲幫襯，卻正因這些不足才讓它顯得真實且具代表性，我想《摩登情愛》是約翰‧卡尼既《曼哈頓練習曲》再次獻給紐約一封最誠摯的情書。

2019是串流服務群雄崛起的一年，在觀眾有限的時間中要如何吸引他們的「眼球」，早在2006年參戰的Amazon(Prime Video)自然有著領頭羊的優勢，不僅擁有龐大的使用者數據，原創影集的投資也行之有年。台灣影視平台在「影視全球化」的轉型之下，必然面臨到不少挑戰，但我想，在影視產業中，「內容」還是最重要的圭臬，華語的普及率為全球第二，而台灣身為華語影視作品的「供應者」的一環，在全球強敵環伺之下，仍舊與國際平台合作推出不少作品，Netflix推出三部以《罪夢者》為首的原創影集便是一例。台灣雖無法與國際影視龍頭匹敵，但台灣出產的影劇作品情感細膩、動人，必能在這個影視戰國時代，為台劇爭得一席之地。

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