咖啡因／打破禁忌，廢柴鬥嘴竟成熱播劇！

生田斗真主演日劇《我的事說來話長（俺の話は長い）》。圖／擷自日本官網 分享 facebook

秋季日劇回到了原創劇本的天下，其中最有才的就是廢柴，描寫廢柴生活的《我的事說來話長（俺の話は長い）》類型創新，可說創下了日劇史上最廢的男主，以及對白超多超長、每集都有鬥不完的鬥嘴戲等記錄，卻引人共鳴，網推連連。

男主角岸邊滿（生田斗真飾）是個無所是事的啃老族，三十一歲的他是家中唯一的兒子，吃喝都靠母親，還利用各種藉口來拗母親的錢當零花。他也曾開過咖啡店，但沒幾個月就倒了，從此賴在家，一晃就是六年。資深廢柴的他一點都不覺得當個廢柴不好意思，還可以說出一堆歪理，也不肯去母親的咖啡店幫點忙。這麼廢的男主，不但沒有主角魅力，還自私、好辯，沒半個優點，讓人想打他。這麼不討喜的人設打破法則，甚至是踩到了禁忌。

然而，編劇金子茂樹像是鐵了心。滿的大姊因房子改建，一家三口搬回娘家暫住，女強人大姊逼滿去找工作，姊弟兩人每集都要鬥嘴。大姊的女兒性格倔強，跟她媽一個樣，也常加入戰局。一場鬥嘴戲可以講十分鐘，主題卻是要吃壽喜燒還是烤肉這種小事。這些都是編劇常被詬病之處，更碰觸禁忌：一、對白太長，觀眾沒耐心；二，光說話，情節沒有推進；三，鬥嘴戲沒意義又顯得角色幼稚。（以上為業界法則，與筆者個人立場無關。）

當那些理所當然的法則被打破之後，或者說大家習以為常的框架被拿掉之後，金子茂樹創造出了一個別出心裁的廢柴療癒世界。最廢的人給你提意見時，一般人都會忍不住反駁吧？滿每次給人建議，總感覺不可靠，不是被家人反駁，覺得你有什麼資格給我建議？就是建議了半天，也沒有清楚的答案。強勢的大姊、懦弱的姊夫、拒絕上學的大姊女兒、容忍廢柴兒子的媽媽……尋常的一家人，常見的生活問題，到最後可能什麼也沒有解決，但是那種對生活的茫然感讓人熟悉，很自然地激起觀眾的共鳴。到最後，滿一家人那種想走出茫然的渴望，把觀眾都鼓舞了，尤其是最廢的滿，光是決心踏出第一步，眾多網友都表示已熱淚盈眶。一個廢柴男就這樣一點一滴、不動聲色地療癒了大家。

當然，那些落落長的對白和精彩的鬥嘴都需要編劇的高深功力與精心設計，但筆者更想指出的是幸好金子茂樹不是台灣人，否則本劇可能拍不成。大家都說現在的台灣影視不同了，筆者卻覺得跟風不斷，我們依然不夠勇敢去嘗試沒有人走的路，仍亦步亦趨跟隨著成功者的腳步。所謂創新大多是嘴上喊喊，自我打氣，真正敢去做的有多少？需要跨越的不只是創作者，而是整個影視圈的思維。請不要再高聲宣告要做出什麼好戲，真正的關鍵應該是多花點心思去探索，怎麼樣才能真正貼近觀眾的思維？或許那違反了你的專業認知和成功法則，但觀眾並不需要那些專業和法則，他們需要的是好看的戲。