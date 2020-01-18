梁良／2019十大網播陸劇

陸劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》，堪稱2019的「劇王」。圖／摘自微博 分享 facebook

筆者日前在《2019十大收視陸劇》一文中介紹了省級衛視播出的十大收視電視劇，但那只涵蓋了去年最熱門陸劇的一半（甚至於不到一半），因為有更多陸劇選擇了視頻網站而非衛視作為其主要播出平台，甚或只作網路播出（以受限多多的古裝劇為大宗）。若以「網路播放量」作為一部劇到底有多受歡迎的衡量標準，則「2019十大網播陸劇」的排行榜會呈現出跟「2019十大電視播出陸劇」全然不同的風景，這兩份差異甚大的榜單也大致反映出中國「家庭觀眾」和「年輕觀眾」的觀劇口味的確存在不小距離。

本文根據網路播放量、微博話題熱度、骨朵平均熱度排名等相關資料綜合整理，粗略地總結出去年十大網播陸劇的成績單，簡介如下：

1.全年唯一一部網路播放量破百億的陸劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》，堪稱2019的「劇王」。本劇又名《明蘭傳》，改編自關心則亂的同名小說，劇名取自北宋女詞人李清照的《如夢令》一詞。名製作人侯鴻亮依「大IP+大製作+大明星」的大女主言情古裝劇必勝公式泡製，由頂級偶像巨星趙麗穎、馮紹峰等人主演，趙麗穎更憑本劇入圍上海電視節最佳女主角獎。這部全長達78集的大劇於2018年12月25日登陸湖南衛視，並在愛奇藝、騰訊視頻、優酷等三大視頻平台全面同步播出，但前段收視情況較平淡，直至30集以後才衝上同檔收視冠軍，全年的網路播放量亦陸續累積破百億。

2.在《知否？》一劇播至後段時，另一改編自匪我思存同名小說古裝劇《東宮》於2月14日情人節於優酷首播。這部劇情峰迴路轉的虐心大作，講述西涼國的九公主，因為被迫和親而逃婚，輾轉愛上了一個來自中原的小茶商，不料他的真正身份竟是豊朝太子，且是為了滅她族人而來。這部甜寵劇畫面唯美，兩位新人演員陳星旭、彭小苒的顏值高，加上號稱斥資兩億人民幣認真拍攝，並到敦煌等地實拍大漠風光，雖沒有流量明星加持，仍受到大陸追劇粉絲的高度好評。

3.在兩部古裝言情劇的熱度剛過，侯鴻亮製作的都會家庭倫理劇《都挺好》接著於3月1日在兩大衛視首播，並在優愛騰三大視頻網站同日上線，首周的收視並不驚人，後來各種討論的聲浪在各平台上鋪天蓋地出現，這個飽受「重男輕女」遺毒的蘇家故事才被炒熱，獲得了觀眾和輿論的關注，硬裡子演員倪大紅還大走老運，憑渣男老爸蘇大強的演出走紅了。去年4月筆者曾在此發表「《都挺好》是真好還是假好？」一文討論本劇，讀者可參考。

4.由愛奇藝製作出品的緝毒警匪劇《破冰行動》於5月推出，意外成為叫好叫座的黑馬。本劇根據2013年廣東陸豐的「雷霆掃毒」行動真實事件改編，描述父子兩代緝毒警察殲滅「亞洲製毒第一村——博社村」的地下毒網，由黃景瑜及吳剛領銜主演，港星任達華飾演黑社會臥底的關鍵角色。這部全長43集的連續劇原是湖南衛視2019年的招商劇，後因沒有合適的檔期播出，再加上愛奇藝堅持先網後台，改由央視接手，晚網台三天於央視八套上星播出，因為爆點滿滿的劇情而引起熱烈討論。

5.暑假來臨，網播陸劇終出現大爆款。根據墨香銅臭原著小說《魔道祖師》改編的50集古裝仙俠劇《陳情令》，由騰訊旗下的企鵝影視公司製作，亦由騰訊視頻於6月27日獨家首播。本劇以一塊由陰鐵碎片煉化成的陰鐵劍和一樁樁撲朔迷離的詭異兇案，道出江湖上五大家族的一段秘密，劇中雙男主角由肖戰和王一博兩位年輕偶像出演，他們盡情展現年輕一代不懼艱困、掌握自我命運的少年傲骨風姿，其主題意識與去年造成票房轟動的奇幻動畫電影《哪吒之魔童降世》互相呼應，正對了渴望著「做自己」的大陸青年的胃口，豆瓣上的評分飆到8.3，成為近年最高評價的爆款仙俠劇。騰訊在商言商，趁機推出「VIP會員多看四集」的利多措施吸客；一部份原班演員也趕拍了番外篇電影《陳情令之生魂》，於11月7日由愛奇藝作全網獨播，可惜被批評為有如廉價鬼片。

6.與《陳情令》同日在優酷首播打對台的古裝劇《長安十二時辰》，收視情況雖稍處下風，但其認真重現盛唐風貌的製作品質普遍受到觀眾好評，在豆瓣上獲得8.3分的超高評價。本劇改編自作家馬伯庸的同名小說，由曹盾執導，雷佳音、易烊千璽領銜主演。劇情講述於天寶年間發生在長安城內的一次刺客行動，地方安保「不良帥」戴罪立功，於十二時辰內偵破此案，其情節結構容易令人聯想到知名美劇《24》。

7.暑期檔的另一個爆款是甜寵愛情劇《親愛的，熱愛的》，在雙衛視和雙視頻網站（愛奇藝、騰訊視頻）全力放送之下，其網路累積播放量達73億，僅次於《知否？知否？應是綠肥紅瘦》而勝過《陳情令》。本劇的具體介紹已見《2019十大收視陸劇》一文，於此不贅。

8.在暑期檔聲量較小但仍受年輕人熱捧的兩部網路劇都是以電子競技為題材，於6月10日在芒果TV首播的《陪你到世界之巔》，改編自南野琳兒的小說《電競戀人》，由王一博、王子璇領銜主演，全長僅35集。講述一個天賦異稟的「電競極客」與傲嬌矜貴的「直播花旦」的愛情故事，偶像劇味道比較濃。

9.另一部由騰訊視頻於於7月24日推出第1季的40集的《全職高手》，由網路作家蝴蝶藍親自改編其網路遊戲競技小說，具有高人氣的小鮮肉楊洋和江疏影領銜主演。這是陸劇中少見不談戀愛的長劇，內容主要描述頂尖網路遊戲高手葉修在離開職業圈後的奮鬥和東山再起，快節奏的劇情和競技場面足以讓人看得熱血沸騰，還有點幽默元素，整體評價比《陪你到世界之巔》要好。

10.《慶餘年》是2019年壓軸的爆款劇，改編自作家貓膩的同名網絡小說，由張若昀、李沁、李小冉、陳道明等主演，11月26日起在騰訊視頻和愛奇藝首播。劇情採用後設結構，講述一個文科大學生，因自己的論文題材「用現代觀念剖析古代文學史」不受指導教授認可，遂改以寫小說方式，以主題「假如生命再活一次」來闡述「現代思想跟古代文學的碰撞」來表達自己的觀點，這篇古代小說寫的是有著神秘身世的少年歷經家族變故和種種江湖考驗的傳奇故事。本劇用古裝劇的外殼結合現代的詼諧幽默元素，故會出現「機器貓、泡妞」等現代台詞，角色之間也會有無厘頭的搞笑互動，相當好笑，一開播就口碑爆棚，被評為「更勝原著的小說改編劇」，在第1季46集尚未播畢便已打算開拍第2季。