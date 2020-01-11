麥若愚／中台跨年晚會差異 熱鬧歡樂VS視覺藝術

連續幾年在大陸看跨年電視演唱會，發現台灣與大陸跨年晚會最大差異在於：台灣還只是做出跨年的熱鬧與歡樂；大陸則是戮力展現大型現場節目的美學與視覺的高度藝術質感。

雖然跨年前碰到高以翔錄影猝死的陰霾，在網友聲討取消跨年聲浪中，浙江衛視依然如期跨年，以我的觀察，浙江衛視在大陸做跨年的幾大衛視當中，每年都是燈光打的最漂亮的一台。

浙江衛視。圖／擷自微博 分享 facebook

浙江衛視跨年配合每首歌曲的意境與內容、設計難度甚高的燈光。燈光處理的乾淨、俐落、色彩漂亮但美學複雜。以台灣電視最高榮譽金鐘獎的評選標準看，浙江衛視跨年的每首歌曲的燈光設計與處理，都能拿台灣電視金鐘獎的最佳燈光獎。

北京衛視今年除了與河北、黑龍江衛視合作，在哈爾濱、張家口的滑雪與賞雪盛地創造冰雪盛典場景。最棒的購思是在北京衛視的廣電大樓廣場與周邊甚至頂樓天台搭設表演舞台。

北京衛視跨年舞台。圖／擷自微博 分享 facebook

尤其頂樓天台的表演，透過高空航拍，搭配舞台底部的圖案與高空俯看北京燈火通明的街道夜景，西城男孩在此表演的組曲，盡收視覺與聽覺雙重享宴。

湖南衛視在海南島海口市的大型露天體育場舉行跨年，嘉年華氣氛有如大型運動會（亞運、奧運）的開閉幕式晚會。包括巨型空中步道式舞台、主持群英雄選手式環場與觀眾互動。

湖南衛視跨年舞台。圖／擷自微博 分享 facebook

江蘇衛視今年的舞台上空以巨大圓弧做出太空艙與時光隧道的科技視覺，再以燈光變化出不同的舞台意境。

上海東方衛視也年年花樣翻新，有一年在黃埔灘頭做舞台與燈光秀最別出心裁，今年室內體育館的氣勢華麗，張藝興表演「霸王別姬」的舞台字體與燈光設計出色。

港台元素在今年大陸跨年盛典中扮演重要角色，歌手多是資深實力派：羅大佑在北京衛視廣場唱組曲，陳慧嫻在東方衛視金曲串燒，郭富城在湖南衛視勁歌熱舞。溫拿五虎與TFBOYS兩代團體匯演。連早年香港情歌王子黃凱芹都找出來了。周華健、辛曉琪、張信哲、張韶涵、潘瑋柏之外，歐陽娜娜已晉升江蘇衛視的訪問區主持群。

郭富城在湖南衛視跨年。圖／擷自微博 分享 facebook

大陸跨年盛會還有一個環節與台灣大不同，就是與現場和電視觀眾互動，冠名贊助商諸如：抖音短視頻頻台、拼多多購物平台等，今年都大送紅包（10億人民幣）、或低價9.9元秒殺全網熱門商品，抓住觀眾不轉台。有一年我在電視機前看某台跨年，就加入手機搖一搖掃碼搶跨年紅包，電視與手機合作，四小時節目看下來，搖到手酸。