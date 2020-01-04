梁良／2019十大收視陸劇出爐 古裝劇崩跌明顯

圖／擷自微博 分享 facebook

自范冰冰的「陰陽合同事件」爆發後，大陸的影視行業進入了分水嶺。相關部門出手整治「行業頑疾」不遺餘力，除了追稅動作既快又狠，導致2019年倒閉了一千多家影視公司；在電視劇的播出內容上也作出全方位、多維度的調控，不僅有「限古令」、「限集令」等緊箍咒陸續出台，也加強了對宮鬥劇、諜戰劇、抗戰劇、翻拍劇的內容審查和備案。

影響所及，這一年的陸劇在題材方面，古裝劇（多為傳奇、武打、神話、玄幻等題材，宮廷劇徹底消失）崩跌明顯，當代現實題材電視劇佔比大幅上升，軍旅、農村、青少年劇有所增加，革命故事和近代歷史題材也變得熱門了。數據顯示，2019上半年，大陸各衛視晚間黃金檔播出劇碼共328部，其中現實題材佔比65%，近代劇不足30%，古裝劇僅5%。這個趨勢在接下來的幾年將一直持續，並且不斷加深。

根據央視索福瑞CSM59城市網測量儀提供的數據，按該電視劇總時長的平均收視計算出來的2019中國省級衛視電視劇十大收視作品排名如下：

1.空降利刃 江蘇衛視1.425

2.老酒館北 京衛視1.418

3.少年派 湖南衛視1.395

4.激蕩湖 南衛視1.363

5.外交風雲 北京衛視1.337

6.芝麻胡同 北京衛視1.333

7.小歡喜 東方衛視1.309

8.知否知否應是綠肥紅瘦 湖南衛視1.288

9.小歡喜 浙江衛視1.271

10.帶著爸爸去留學 東方衛視1.254

11.親愛的，熱愛的 浙江衛視1.238

12.親愛的，熱愛的 東方衛視1.227

綜合而言，這一年播出的陸劇缺乏大熱的爆款，前十大的收視率起伏不大，但平均收視持續走低的趨勢已很顯。跟2018年收視冠軍《風箏》已經不高的收視率1.615相較，2019年收視冠軍《空降利刃》的收視率又再下降一成多，只有1.425，若在2018年只能排到年度第五名。

《空降利刃》屬軍旅劇。由賈乃亮、邢佳棟、李純、張赫領銜主演，張蠡導演，長50集，於9月首播。本劇又名《傘兵魂》，描述在实战化训练的大背景下，空降兵某特战旅组建分队，出色完成各项任务的故事 。由於傘兵训练的題材比較新鮮，故容易引起觀眾想一看究竟的興趣。

《空降利刃》。圖／擷自微博 分享 facebook

亞軍《老酒館》屬時代劇，是以《闖關東》打響名號的「金牌編劇」高滿堂繼《老農民》、《老中醫》的「老」字系列的第三部，由陳寶國、秦海璐、馮雷、劉樺領銜主演，劉江導演，長42集，於8月首播。描述一家山東老酒館的掌櫃自1928年到1946年的大時代變遷故事 ，劇情和風格都不難想像，故雖有老觀眾支持拿到了不錯的收視率，但在社交網絡上的全民熱議度遠比不上同時期播出的都市情感劇《小歡喜》。

《老酒館》。圖／擷自微博 分享 facebook

季軍《少年派》是都市家庭劇。由六六和九枚玉聯合編劇，張嘉譯、閆妮、趙今麥領銜主演，長41集，於6月首播。劇情聚焦於高中生的教育問題，跟另一熱門劇《小歡喜》類似。

《少年派》。圖／擷自微博 分享 facebook

第四名《激盪》歸類為都市情感劇。由任重、郭曉東、李念領銜主演，長49集，於9月首播。讲述上個世纪90年代，陆氏三兄妹在上海弄堂里共同成长，結合二十多年间上海的资本市场从无到有的风云变幻所经历的人生故事，復仇是其劇情主線。，

《激盪》。圖／擷自微博 分享 facebook

第五名《外交風雲》是主旋律历史大戲，由唐国强、孙维民、卢奇等领衔主演，由中華人民共和国诞生講起，講述毛泽东、周恩来、刘少奇、邓小平、陈毅等領導人在世界外交的偉大功績，長48集，9月首播，正好配合「建國70年」大典，故收視情況不俗。

《外交風雲》。圖／擷自微博 分享 facebook

第六名《芝麻胡同》是又一部時代劇，由劉家成導演， 何冰、王鷗、劉蓓領銜主演，長55集，2月首播。以1947年北京「沁芳居」醬菜館為背景，描述以掌柜嚴振聲為核心的家族恩怨，號稱「京味兒電視劇三部曲」的壓軸戲，但被評為劇情太耍狗血。

《芝麻胡同》。圖／擷自微博 分享 facebook

第七名《小歡喜》的總收視率應是年度之冠，只因同時在東方衛視和浙江衛視兩大衛視播映而使收視攤平了，分佔收視排行榜的第七位和第九位。這部都市情感劇改編自魯引弓的同名原作，由黃磊編劇兼主演，海清同時領銜。長49集，於7月底首播。劇情以方圓和童文潔夫婦的視角，講述了方家、季家、喬家等幾個高三考生家庭在高考這一年的故事，引起民間的廣泛共鳴。從本劇和《少年派》的大受歡迎，反映出接地氣的教育問題的確是這一年的觀眾關注熱點。

《小歡喜》。圖／擷自微博 分享 facebook

第八名《知否知否應是綠肥紅瘦》，又名《明蘭傳》，是改編自關心則亂的同名小說，這個年度最受歡迎的古裝愛情傳奇劇，由趙麗穎、馮紹峰領銜主演，長達78集，於2018年的聖誕節首播。像這種製作規模的古裝大劇在前兩年是主流，如今已風光不再，未來更難得看到了。

《知否知否應是綠肥紅瘦》。圖／擷自微博 分享 facebook

第九名《帶著爸爸去留學》亦屬都市情感劇，由孫紅雷、辛芷蕾、曾舜晞、蔣依依領銜主演，長46集。原定於2019年5月首播，因內容主打美國留學問題，恰逢中美貿易戰正如火如荼而被臨時宣布撤檔，其後把留學國家換成西班牙，於6月在東方衛視和浙江衛視推出，但收視氣勢已不 《帶著爸爸去留學》。圖／擷自微博 分享 facebook 如當初的預期。

第十名《親愛的，熱愛的》因同時在兩大衛視播映而使收視率攤平的情況跟《小歡喜》類似，在年度排行榜中硬是被擠出前十大。本劇改編自墨寶非寶的小說《蜜汁燉魷魚》，並由原著作者擔綱編劇，台灣名導演瞿友寧因《花甲大人轉男孩》的成功而應邀跨海執導，楊紫、李現領銜主演，長41集，7月首播。劇情講述軟萌學霸蘿莉佟年追求「圈外」熱血電競男神韓商言的愛情故事，是加入了台灣味的中國偶像劇，在同類型陸劇已退燒時顯得一枝獨秀。