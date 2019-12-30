黃子佼／耶誕歌之後 新年歌呢
細數我的音樂收藏品項，除了流行樂，也有古典、爵士、世界音樂、迪士尼…等細項，最引以為傲的，則是耶誕類吧？英語系藝人，叫得出名號的，多數都出過耶誕專輯或單曲，甚至不只一張，而我只要遇見，稍微認識的，就不放過，從歐美到日本，數量頗多，但市面同好不多，搞不好我的量是台灣第一？如果有機會辦展，應該挺有意思。
每年，我都在耶誕前後於電台節目分享收藏，如果該年搜刮到的不多，就播之前買的，還未拆未播的（當時沒趕上當年節目，或錄完後才買到），而今年剛好跑了很多地方逛黑膠：法國、紐西蘭甚至敦南誠品前的骨董市集，運氣好，挖寶購入的耶誕二手黑膠不少，剛好歌壇今年也出了一些，所以周一到周四，我會利用三集半節目在電台放肆地播耶誕歌！會聽膩？說實話～氣氛溫馨的耶誕歌，無論是經典或新曲，一聽就會自然充滿喜樂，帶來好心情！
二手黑膠比較難再找，所以這裡介紹今年買的，較容易入手的CD：首先是兩年前發，今年入手，不是第一次出耶誕專輯的BoneyM.，它很妙，一開始為耶穌唱生日歌，然後收錄很多首世界音樂，違和但仍悅耳，最後送上兩首1981與1983年的耶誕組曲新混音，應景收尾；諾拉瓊斯領軍的美聲三嬌客2019出了耶誕EP，雖有新歌，但LIVE版平安夜最動人；資深老團CHICAGO今年應是第3度出耶誕專輯，流行搖滾老團有老派功力與熟男魅力，特別適合耶誕重溫；NE-YO今年出第一張耶誕作，R&B風格是賣點；ROD HALFORD則是重金屬掛，從封面開始就很搖滾；冰雪奇緣的艾莎也來了，幕後代唱伊迪娜現身，唱傳統美式音樂劇般耶誕歌，傳統到位；天使女伶也是美聲派，或許已不合時宜？但耶誕就要這一味；另一個19年大咖是羅比威廉斯，一次給兩張CD、28首，還有洛史都華、布萊恩亞當斯等老薑助陣，超有誠意；最後是自日本郵購的DCAPPELLA（迪士尼旗下阿卡貝拉團隊）耶誕CD，和聲無比精采！
歐美有滿滿耶誕專輯，華人巨星新年歌呢？好像只停在鄧麗君、高凌風、劉文正、許冠傑那個時代，後來的大咖，從最近還發片的周華健、蘇慧倫，到陳奕迅港台等各世代大將，怎都不出整張賀年歌？沒市場？怕俗？好可惜～沒有可以比美外國過年（耶誕）的華麗聽覺陣容，每每播放耶誕歌呼應洋人節慶，心裡其實都有惆悵感。
留言