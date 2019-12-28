焦志方／好壞只在一線之間

焦志方。圖／報系資料照 分享 facebook 年關到了，老王的餐廳選用二斤半的小母雞，推出了一盅雞湯做為年菜；白記者採訪後寫到：「現代小家庭人口結構少，小母雞燉小雞湯，小巧年菜剛剛好」；黑記者採訪後寫到：「經濟不景氣延燒到年夜飯，年菜雞湯縮水只剩二斤半」。同樣的採訪過程，同樣的一道雞湯，在二個記者的筆下呈現了二種截然不同的報導方向。

在以前資訊沒有那麼發達的年代裡，每個記者都有著自己的「特殊人脈管道」，美食記者有熟識的店家，娛樂記者有私交好的藝人，社會記者有一定默契的黑白兩道關係，當有事件發生的時候，記者們就能夠很快的透過管道取得第一手消息，某報的美食撰述委員永遠都會得到全台獨家的第一手消息，搶先登出新餐廳開業、大飯店換菜、某廚師更換工作等等的新聞；某些娛樂記者永遠都能登堂入室近身採訪大牌巨星的新聞，甚至連退休後還成天和當年合作的藝人聚會出遊，連出書都有巨星們為她寫序推薦；至於那些社會記者，憑著多年的交情，至今還能挖掘出全天下只有三個人知道的秘辛，開心的遊走於各個媒體之間當名嘴，就算天下太平沒有新聞的時候，這些人脈管道依舊能提供一些緩解交稿壓力、舖排版面的小道消息。記者和人脈管道之間的關係都建立在日常中的互通有無，當你需要媒體曝光，記者儘力促成，當記者需要新聞，你則全力配合，媒體上看到的都是中立無私的「新聞」，至於那些負面的批評酸文，大媒體的版面上根本沒有，只會出現在一些八卦的雜誌上，畢竟古有明訓：隱惡揚善，這裡不見那裡見，何必為了逞一時之快，落得個結下樑子得罪人呢。

可現在拜網路發達之賜，許多「號稱」記者的新聞工作者，出道也不過短短幾個月，人脈也不過幾面之緣，就靠個秀才不出門，能知天下事的網路功夫，盯著大記者們的動態，你辛辛苦苦花費多時累積出來的獨家，他只需要「複製、貼上」兩個動作，僅僅比你晚個十分鐘，好歹也能搶個「獨家+1」吧，然後其他時間在網路上亂逛，從同溫層中找酸文，就憑一兩個素人網民發表的一已之見，同樣在「複製、貼上」的操作下，又成了一篇篇的「新聞」，主管不但視而不見，反而摸摸頭：不錯嘛，出稿量挺大的嘛？。

在民主的社會中除了政權、治權和司法權之外，人們認為還有言論自由的「第四權」，而媒體作為監督社會，為公眾發聲的管道，因此稱新聞媒體為「第四權」的代表，甚至暱稱記者們為「無冕王」，不過近年來這個特有的「第四權」，卻被少數媒體和從業人員濫用，自我提升為「言論免責權」，恣意而為無限上罡，「好的也說、壞的也說」他們解譯為平衡報導，「公開的也報、私下的也報」他們解譯為民眾有知的權力。

如同老王的年菜雞湯一樣，好壞就在記者下筆的那一線之間，如果想要社會多一些祥和，少一些對立，是不是以後記者們下筆的時候，能夠再謹慎一點？