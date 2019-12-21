戴天易／魯蛇人生 來一次極樂水療吧

Netflix近日推出科幻喜劇「麥斯2.0」。（路透） 分享 facebook

Netflix近日推出的軟科幻喜劇「麥斯2.0」，在爛番茄得到86％的新鮮度的高評價。複製人題材、一人分飾多角的作品，對觀眾來說肯定不陌生，從電影台熱播10幾年的「新天生一對」到近期的李安「雙子殺手」，都可以發現它的蹤跡。

故事的主角麥斯由蟻人保羅路德（Paul Rudd）飾演，面臨中年危機的他，事業遇到瓶頸、夫妻關係破裂，缺乏自信，種種際遇讓他對於生活的態度非常消極。而近年魯蛇影劇的風氣見長，非英雄式的主角不僅在內心轉折上更有層次，也能在這「厭世」當道的年代，讓觀眾更容易情感投射。但此時，麥斯的救世主竟然是兩個亞洲人開的郊區SPA館「極樂水療」，因機器故障，導致產生兩個新、舊麥斯，來探討他的「魯蛇人生」。這樣的軟科幻題材再配上中年危機的魯蛇故事，便讓行之有年的舊題材注入全新的活水。

本劇有趣的是在每集的開端，使用了「舊麥斯」跟「新麥斯」的交錯視角來串連劇情。將複製人與人類，以平等角度出發，這樣軟性對於生物複製、人工智慧的科技反思，讓「複製人」題材有了新穎的觀點。

兩個麥斯對於人生的控制權此消彼長的過程中，第5集話鋒一轉，用妻子凱特的視角切入，由兩人回憶出發，開始回想起舊麥斯是如何從一個對生活充滿理想、浪漫的年輕人，轉變到他複製自己之前的破敗模樣。當凱特發現複製人這個秘密時，兩個麥斯都認為，凱特會希望陪在他身邊的是個更好的自己，沒想到凱特只一股腦地把這個「陌生人」趕出家門。這個編劇在中段的轉折，我認為非常高明，不僅平衡了男女關係，也順勢帶出了另一個夫妻相處間的議題，提醒觀眾在忙著追逐自我的過程中，不要忘了顧慮身邊他人的感受。

人因為天生就「不完美」，才有人性，儘管新麥斯擁有一樣的過去和回憶，但和舊麥斯始終是不同個體；新麥斯也不是那個凱特深愛的丈夫。而因為新麥斯的出現，舊麥斯也開始反省這些年來他所虛度的人生，重新審視自己。新、舊麥斯曾經都想殺死對方，但當他們面對面看著另一個自己時，我認為他們也悟出了一些人生的方向、甚至產生了一些相知相惜的情誼。

「麥斯2.0」，30分鐘8集的極短篇幅，配上輕快的喜劇節奏，讓本不好下嚥人生議題，注入了潤滑劑，讓這個看似老掉牙的題材，變得非常好入口。短集數的影集近年受到觀眾及獎項的喜愛，可惜的是以台灣市場來說，儘管版權行銷數國，業務仍反應廣告收入不足、收視率表現欠佳，而這也成了傳統平台的一道難題，究竟我們死守的收視率機制是對的嗎？又或者我們只顧品質不顧營收的製作議題劇，等到苦撐到市場機制改變的那一天？改變之前，不如一起跟著「麥斯2.0」來一次「極樂水療」吧！