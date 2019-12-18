吳永誠／沒有連接埠的真無線手機，可能嗎？

知名的產業分析師認為，2021年的高階iPhone會拔掉Lightning連接埠，引起討論。 （路透） 分享 facebook

前陣子有知名的產業分析師放出消息，認為2021年的高階iPhone會拔掉Lightning連接埠，引起不小的討論，但蘋果真的會這麼做嗎？

Lightning是蘋果於2012年發表的連接器規格，用來供電和傳輸資料，取代之前所使用的30-pin接頭，最先運用在iPhone 5上，之後就成為包括iPhone、iPad和iPod Touch等iOS裝置所使用的標準接頭。相對於Android陣營採用通用的micro USB和USB Type-C接頭，蘋果堅持獨家規格一直為人所詬病，但因為iOS裝置的用戶非常多，足夠撐起完整的生態圈，市面上也很容易買到連接線等周邊，使用上也還算可以接受。

根據產業分析師Ming-Chi Kuo（郭明錤）的預測，蘋果可能會在2021年的高階iPhone上拿掉Lightning連接埠，但並不是改成很多人期待的USB Type-C，而是連一個實體的連接埠都沒有，讓iPhone完全無線化。由於這位分析師往往能掌握來自供應鏈情報而準確預測蘋果的新產品細節，因此具有極高的參考性。

取消Lightning連接埠有什麼好處？就像除去3.5mm耳機孔一樣，可以為擁擠的手機內部再擠出空間，用來安排新的元件或是加大電池；手機外觀設計能更為簡潔，在防潑水方面會有更好的表現；而少了一個可插拔的裝置，也就減少一個可能發生故障的地方。

問題是少了Lightning連接埠後，勢必要改為無線充電，先不管充電的效率，隨身帶著一個無線充電板實在不太方便，放在包包裡又要怎麼用行動電源充電？或許會像Apple Watch那樣用磁性充電連接線來解決，但最麻煩的還是資料傳輸和功能擴充。

像蘋果自己在連接線外，還出了SD讀卡機，USB轉接器、耳機轉接器等配件，另外還有HDMI、VGA視訊轉接器、外接麥克風、遊戲控制器等多樣的周邊，少了連接埠，這些配件就失去作用，更傷腦筋的是要去哪裡找配合的周邊？並不是每台螢幕和投影機都支援AirPlay！更別說還有很多汽車也是透過Lightning線來使用CarPlay功能。除非大家都不換新手機，要是少了Lightning，很多事情都會受到影響，加上認證所帶來的巨額利潤，蘋果要這麼做還真的需要很堅決的信念。

從另一個角度來看，或許就需要有蘋果這種敢冒風險而強勢推行新想法的公司，才能推動生活型態的改變，也許再過幾年，蘋果和安卓陣營手機真的都不具備連接埠，全面無線化了；又或者是相關技術跟不上而讓蘋果改變心意，這就有待時間來證明了。