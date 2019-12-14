麥若愚／概看陸綜 要複製必需注入屬於自己的特色

高以翔寒冬深宵戶外錄影猝死，連帶浙江衛視體能競技實境節目「追我吧」永久停播，做為大陸上星頻道四大衛視之一，浙江衛視每年跨年晚會的精彩度數一數二，今年在網友撻伐高以翔猝死事件聲浪下，浙江衛視如何跨年有待觀察。

其實「追我吧」只是多如繁星的大陸綜藝節目其中的一種類型，真人實境秀中的體能競賽類，這其中有明星參與的諸如：「奔跑吧兄弟」、「極限挑戰」、「24小時」、「高能少年團」等，多以挑戰競技體能的男藝人為主要來賓，黃金時段播出; 也有一般觀眾參與的體能競賽，巨型壯觀的體能考驗遊戲外搭景，有如超大型主題遊樂園，都集中在假日上午播出。

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大陸電視綜藝節目近10年來蓬勃發展，陸綜與陸劇等量其觀。陸綜類型包羅萬象、五花八門，從傳統的歌舞短劇、益智猜謎，到真人實境 (體能、旅遊、美食等)、歌唱選秀、交友婚戀、演員競賽演技、相聲喜劇小品競技、脫口秀訪談、寰宇搜奇等。四大衛視多數招牌綜藝源自外國節目 (又以韓國最多)版權複製，但要複製引人必需注入屬於自己的人文與情感特色，這點陸綜無疑是成功的。

湖南衛視「快樂大本營」一做20年，主持精靈何炅、謝娜完全不老; 江蘇衛視交友相親綜藝「非誠勿擾」也近10年，光頭主持孟非堪稱權威婚戀專家; 浙江衛視「中國好聲音」兼「中國新歌聲」選秀綜藝讓庾澄慶、周杰倫穩坐台灣導師; 上海東方衛視脫口秀綜藝「金星秀」看金星舌燦蓮花針砭時事。

浙江衛視台柱真人實境綜藝「奔跑吧兄弟」源自韓國SBS「Running Man」，除了吳佩慈男友紀曉波推廣塞班島賭場渡假村，拉大隊人馬赴塞班出外景; 港星蔡少芬參加的一集在辦公大樓追逐，她被抓後被要求做個服眾的表演脫逃，結果「甄寰傳」皇后上身，她張著大口用港式普通話哭訴金句台詞「皇上，臣妾做不到呀! 」笑翻所有人後成功脫逃。

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湖南衛視從韓國MBC引進大型歌手競賽綜藝「我是歌手」到限韓令後更名「歌手」，兩岸三地大歌手現場飆唱競賽，林志炫、黃綺珊、彭佳慧、鄧紫棋、韓紅、張杰、辛曉琪、張信哲、李玟都留下集集精彩的繚繞餘音; 還有唱「想你的夜」唱到震人肺腑的馬來西亞歌手茜拉、哈薩克海豚音王子迪瑪希、以及韓國顏值情歌手韓致列。

東方衛視引進韓國tvN的旅遊實境綜藝「花樣姐姐」，讓風華姐姐和鮮肉弟弟一起出國旅遊，第一季排出奚美娟、徐帆兩大影后、電影「小時代」美魔女媽媽王琳，最吸睛的當然還是林志玲，在土耳其棉花堡溫泉勝地，志玲姐姐穿泳裝一躍入水潛泳化身美人魚，看到出水芙蓉的美麗與敬業。

湖南衛視從泰國到法國小鎮的「中餐廳」，看明星經營餐廳，趙薇、舒淇、黃曉明、蘇有朋、王俊凱下廚做菜跑堂，舒淇的紅燒肉、趙薇的薑汁燉雞，美食美景明星飽覽色香味覺。

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我自己長年以來偏愛幾檔陸綜: 歌手VS素人的「天籟之戰」看華晨宇、費玉清、莫文蔚、楊坤使出渾身解數在歌藝上捧出新秀蘇詩丁、耿斯漢等; 黃舒俊坦任評審之一的「媽媽咪呀」各年齡層媽媽們比賽歌聲舞藝背後都有動人的人生故事; 每周六日中午播出的「潮童天下」 (也算兒童節目)看主持人金煒一對一和小孩童言童語拉東扯西，十足好笑的童趣偶而出現娃兒們看世界的驚人之語。這三檔陸綜都出自上海東方衛視。

還有一檔浙江衛視攝影棚錄製的明星競賽節目「王牌對王牌」，兩隊明星卡斯陣容絕對的王牌，每集都能看到像: 劉嘉玲、湯唯、鄭秀文、蔡依琳、張柏芝、劉曉慶、蔣雯麗、陳建斌、李若彤、徐靜蕾等級的大明星玩遊戲競賽，有一集甚至集合了「白娘子傳奇」趙雅芝、葉童、陳美琪三位要角再合體。

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陸綜也不斷在品質與內容上推陳出新，湖南衛視企圖把高雅藝術推向大眾文化，繼「聲入人心」網羅音樂學院、藝術學院美聲高手競賽出首席唱將捧出幾位美聲帥哥後; 再接再厲與以色列舞蹈節目「舞蹈革命」聯合研發出上檔中的「舞蹈風暴」，由藝術院校、舞蹈學校的頂尖舞者比拚，評審高潮是風暴見証官看舞者的「風暴時刻」，由導播攝影師拍攝抓住舞者難度最高的一瞬間，再360度環繞慢動作回放，這個風暴畫面每每讓觀眾驚呼連連。