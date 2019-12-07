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咖啡因／別再瞧不起偶像劇！

2019-12-07 17:00聯合報 文／咖啡因

德魯納酒店為您提供最好的服務，但，只限鬼！一座位於首爾市中心的華麗酒店，只招待死去的「靈賓」，一般人看不見也進不去。酒店的主人張滿月（IU飾演）外表青春貌美，其實已有一千多歲，因靈魂被困，被迫管理酒店，以償還千年前犯下的血債。這樣一家鬼酒店卻找來了一個怕鬼的人類總經理具燦星（呂珍九飾演），兩人因而展開一段人鬼戀。

IU、呂珍九主演的華麗奇幻風格韓劇《德魯納酒店》。圖／歐銻銻娛樂提供
IU、呂珍九主演的華麗奇幻風格韓劇《德魯納酒店》。圖／歐銻銻娛樂提供
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韓劇《德魯納酒店》（又稱月之酒店）看起來像個標準偶像劇，其實卻是以偶像劇為包裝，融入奇幻、懸疑、恐怖、溫情、寫實人性、生死議題等多種元素，頗有電影《與神同行》、《椿山課長的那七天》的影子。愛情並非主軸，那些一個個心願未了的鬼客人才是主角。怕鬼的具燦星從不敢見鬼，到同情鬼，到為鬼完成遺願，一一送走了無遺憾的鬼客人們，最後，送走了他愛的女人張滿月。這部在有線「付費」台tvN播出的電視劇，創下了12%的收視率（首爾區高達13.875%），換算成無線台的收視，必須要乘以三到四倍（需以付費台訂閱戶與無線台擁有者的比例來計算），也就是約36%〜48%。

IU李知恩在「德魯納酒店」中飾演酒店女主人。圖／八大提供
IU李知恩在「德魯納酒店」中飾演酒店女主人。圖／八大提供
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以一個沒有IP基礎粉的原創電視劇而言，能創下如此高的收視率，IU的明星魅力功不可沒，但最吸引人的還是劇情。在你陶醉於男女主角曖昧的感情，不一會兒又轉換到揪心的寫實人性，再一會兒又讓你體驗到溫暖與感動，過一會兒又拉到懸疑，讓你好奇張滿月千年前發生了什麼事？她與具燦星是什麼關係？各種元素巧妙融合，精準切換，無縫銜接，毫無違和感。

電影或許需要類型的識別，才能抓住對的觀眾進電影院；電視劇卻需要拿掉類型的限制，更確切地說是類型的偏見，才能創新，吸引過去不看台劇的觀眾，提高開機率（點擊率）。不只觀眾，不少影視同業認為偶像劇就是膚淺無腦的代名詞，甚至不屑製播偶像劇。然而，觀眾真的討厭看偶像劇嗎？偶像劇就無腦嗎？漫畫改編的日劇《凪的新生活》描寫總是在意他人眼光，壓抑自己去迎合別人喜好的女孩凪（黑木華飾演），辭職、搬家、分手，決定開始新生活。本劇叫好又叫座，引起眾多白領女孩對自我人生的省思。然而，從情節、人物設定到畫面呈現，它都是一部標準的偶像劇。

「怪奇物語」第3季無論劇評或觀眾口碑都相當出色。圖／摘自Netflix
「怪奇物語」第3季無論劇評或觀眾口碑都相當出色。圖／摘自Netflix
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誰說不能夠在美麗如明信片的構圖裡探討人生哲理？誰說不能在愛情故事裡挖掘深度？非要打著「非偶像劇」的旗幟才能探討有意義的議題嗎？或許必須拿掉類型劇的偏見，不排斥任何劇種，大膽融入多種元素，才能打造話題劇，創造收視率，而不是一窩瘋複製成功的類型劇。最佳例子莫過於美劇《怪奇物語》，表面講的是恐怖怪物，其實說的是孩子的成長與親子關係，在Netflix已播至第三季，並獲得續訂。

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