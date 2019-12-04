王瑞瑤／有棒球還有史努比的名人堂

以棒球和史努比為主題的名人堂花園大飯店，勾出大人的童心和小孩的歡樂。 圖／王瑞瑤提供 分享 facebook 令棒球迷和史努比粉驚聲尖叫的名人堂花園大飯店在11月底開幕了，耗資20餘億元僅花3年時間完工，由兄弟飯店董事長也是職棒之父洪騰勝獨資興建，將養心茶樓、朝桂餐廳等台北知名品牌引進，加上西餐廳、日料店、麵包坊，60桌宴會廳，以及小吃街等共可容納1千1百多人用餐，規模可真不小。

受邀參加開幕活動，體驗了幾件有趣的事，主跑美食數十年，兄弟飯店算是餐飲界的獨行俠，不設公關部也不主動發新聞，這次飯店開張居然也不借重新媒體，堅持印製非常傳統，內容寫得密密麻麻的傳單，並派遣自家員工到北中南東各大城市沿路發放，這份傳單的印量高達70萬份，據了解40年前兄弟飯店開張就是這樣做宣傳，洪董亦深信一步一腳印最有效。

出身台南的洪騰勝，年逾80再開飯店事必躬親，親自面試每一位員工，包括往來台北和桃園的接駁車司機，在32公尺高的名人堂棒球體建築下打造的台灣小吃街，是他親自帶著廚師返鄉向名店學習，包括肉圓、碗粿、蝦捲、擔仔麵、炒鱔魚等共有11個攤位，連台南獨有的水果行也搬了進來。

開幕晚宴席開近50桌，端上桌的不是大魚大肉，而是養心茶樓用點心和蔬食所組成的素筵，精緻細膩又別出心裁，舞台上除了重金禮聘的日本演歌為開幕典禮增色，還有引人驚呼，近似電視達人秀的種種特技，如倒立射箭、人體大環等，這是國內首見，亦是名人堂花園大飯店獨有的辦桌表演之一。

1千2百坪的景觀花園，128間客房，最具特色的是Snoopy卡通房和老兄弟懷舊房，前者截取史努比漫畫中打棒球的圖案，並衍生成燈座、公仔、甚至瓶裝水等商品，後者則集合了兄弟象隊創造光榮歷史的老照片，以及以棒球手套為造型的單人沙發。

史努比這隻小狗、他的主人查理布朗，以及小鳥胡士托等等，都是陪伴五、六年級生一起成長，出自美國連載漫畫的人物和動物，一旦躍出紙面，變成150公分的巨型玩偶，很難令人不興奮不抓狂，所以在特別規劃的花生漫畫公園中，可以看到查理布朗等漫畫人物模仿披頭四過馬路的經典畫面，也有漫畫中出現的校車與餐車等，微妙微肖，樂趣十足。

棒球名人堂是洪騰勝的夢想，主要目的不是展示過去而是扎根未來，因此有許多意想不到的互動式設計，讓人更認識棒球並且愛上棒球。或許你愛看棒球，但你沒打過棒球，不知道一壘手等待接球時的半蹲姿勢為何？也不知道球入手套的勁道有多強？無論是揮棒，投球或接球，在名人堂中都可以身歷其境，甚至按一個鈕，即可清楚看到王建民轟動球壇的伸卡球路徑，來到這裡，有誰還能保持冷靜呢？