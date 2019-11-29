馬欣／「82年生的金智英」 父權韓國真能拍好女性電影？

2019-11-29 01:16 聯合報 馬欣（影評人）



「82年生的金智英」劇照。 圖／車庫提供 分享 facebook

當然，我們都是抱著很大的期待去看的。畢竟韓國女性的處境辛苦是眾所皆知的，無論是從之前他們影劇圈傳出的「Me Too」事件，還是之後雪莉被網路言語攻擊，抑或是貝荷拉被前男友出賣，加上之前韓國女星張紫妍的含冤殞落。韓國女性在如今仍要背負小說「紅字」般的道德審判，為社會負罪，我們雖非常需要更多深刻的女性電影，但仍要談到這部電影的不足之處。

從書的暢銷到電影，加上目前的話題氣氛，「82年生的金智英」的出現是正確的時機，每句台詞都是犀利且符合現實的，但這部電影台詞說得太多也講得太滿。從母親過去縫衣廠為供兄弟讀書，到姑姑與父親不自覺地忽略歧視，到整個社會的男性已經習慣女性的犧牲。無數個「金智英」無論在家中地位乃至社會地位低落，身為母親卻被視為「媽蟲」的嘲諷，「金智英」無處可逃的被社會打分數，以及沒有底線的失去自我。

重點都非常清楚，但電影中生活的景深不夠，少了人物的背影、無法言說的留白不足都讓這部電影中少點力道，以至於重點劃完很暢快，但少了深刻的餘韻，人物仍屬於功能性的角色居多。

這類女性題材，韓國不是最擅長，除了「下女的誘惑」、「密陽」、「非常母親」外，女性長期被壓抑甚至隱藏自我的故事，日片在劇情與人物描寫上仍是最到位的，如改編自角川光代名著的「紙之月」真我與假我的掙扎，與日劇「坡道上的家」那新手母親精疲力竭卻得不到肯定；走在斜坡上的背影讓日頭壓得更深。另外如「令人討厭的松子的一生」也不需要過多台詞，卻讓人感受到女性如俄羅斯娃娃一樣，層層被束縛，及社會動輒被聖女化或被汙名化的箝制。

而「82年生的金智英」雖以一部小品的確完整表達了訴求，演員演技也到位。但與其他女性被壓制的電影來說，珍康萍的「鋼琴師與她的情人，以卡在沙灘上的鋼琴訴說女人無聲的吶喊，大衛芬奇的「控制」如何以女人制式形象來報復社會，在深度上仍比「金智英」更深掘內心。韓國擅長拍硬漢電影，但如何拍好一個女人的故事，這部電影仍顯露了他們無法直面的逃避。