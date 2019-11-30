張正芬／無論悲劇還是喜劇 回歸女性的戲劇就是最愛

戲如人生，人生如戲。

我們看劇，總是脫離不了生老病死；悲歡離合；喜怒哀樂，再加上親情、友情和愛情，只是比重不同、順序有別和說故事的方式。以上所述，電視劇「天堂的微笑」通通都有，而這是一個「主角得癌症」的故事。

「比悲傷更悲傷的故事」在大陸票房創佳績。 圖／傳影互動提供 分享 facebook

我們看劇，總是希望被娛樂、被投射或是得到共鳴的滿足。一個主角得癌症的故事，看似沒有辦法達到被娛樂的效果，但是卻能找到另一種被療癒的釋放。近一年來最紅的台灣電影「比悲傷更悲傷的故事」，就是一個「主角得癌症」的故事。行銷訴求甚至是提醒觀眾進戲院「要帶紙巾」、「一定大哭」，帶著「被虐的準備」進戲院，結果創造了全球近50億的電影票房，由林孝謙導演帶領的原班主創團隊今年接著開拍「跟你老婆去旅行」，男主角之一的鳳小岳依舊得絕症。「天堂的微笑」TVBS上檔前的預告行銷就是「我還有多少時間」，直接破題的訴求，也將這部戲做了定調，想要收看的觀眾已經做好了會被虐心的準備，當然一定有期待被溫暖的療癒，就像劇中一直強調的核心價值：選擇面對、勇敢接受、珍惜所有。

TVBS從2012年 開始加入電視台自製戲劇行列，經過多年努力，已經製播15部原創戲劇，「天堂的微笑」將TVBS自製戲劇演員感恩大集合，從何潤東到林心如，透過每集彩蛋方式呈現，不僅創造宣傳話題，同時展現演員團結資源，堆疊戲劇品牌。儘管有線電視平台經營面臨市場挑戰，但是三立、八大、TVBS等電視台依舊堅持自製戲劇，甚至東森加入日播劇行列，推出每晚九點「美味滿閣」東森戲劇，也獲得偶像劇演員王傳一、魏蔓支持加入演出。平台堅持、演員支持，再加上政府鼓勵，從各種類型輔導金到文策院成立，無非是希望整合多方資源共同為台灣戲劇影視產業努力，當然更需要觀眾及網友的肯定。

林予晞(左起)、梁舒涵、修杰楷演出「天堂的微笑」。 圖／TVBS提供 分享 facebook

「天堂的微笑」飾演得腦癌第四期的女主角林予晞，曾入圍第52屆金鐘獎戲劇節目最佳女主角，在「我們與惡的距離」飾演賈靜雯的妹妹，這次在「天堂的微笑」與睽違四年擔任本劇男主角的修杰楷共同飾演夫妻，開播前容易創造話題，不可否認也可能產生戲中「夫妻之情」觀眾無法入戲的風險，但是林予晞自然又專業的演技，在劇中和修杰楷互動的夫妻相處就像你我一般的生活，完全讓我們看到一個努力想再生個小孩、好不容易懷孕卻罹癌的女主角趙承舒，想做個好太太、好媳婦、好媽媽、好女兒，但已經沒有時間的堅強女性。由紐約哥大研究所學表演的黃尚禾及唐振剛飾演女主角最好的高中三人組，傳遞人生中珍貴的友情力量。而今年獲金鐘獎最佳男主角的龍劭華在「天堂的微笑」飾演林予晞的父親，在劇中短短的一段話：「菩薩我求祢，用我的生命來換她的健康。」雖然老套，但是專業的演技呈現濃濃的親情，就是特別令人動容催淚。還有飾演修杰楷上司的黃鐙輝是今年金鐘獎男配角得主，加上由去年獲金鐘導演的姜瑞智擔任導演，讓這部以女主角罹癌為主軸發展的電視劇更顯溫暖。

「俗女養成記」為華視收視率翻了7倍，三立買下二播權。 圖／華視提供 分享 facebook

最近也有一部以女性為主軸且討論度極高的電視劇「俗女養成記」，首播收視率就超越「我們與惡的距離」，甚至現在於三立都會台重播還能創造破一的好收視。「天堂的微笑」和「俗女養成記」相同的都是以女性面對家庭事業情感為發展主軸，「俗女養成記」謝盈萱飾演的女主角陳嘉玲是個成熟有能力的新女性，而「俗女養成記」以喜劇方式呈現。戲劇以女性情感為出發，加上親情與友情的支撐，不同於職人社會議題類型劇，或是懸疑燒腦推理戲，更找回了戲劇女性主力收視群的共鳴與回饋，滿滿的情感表達，更符合大多數婦女觀眾對戲劇的觀影期待。

無論是悲劇還是喜劇，總要有個讓觀眾主動想看戲的理由；無論是故事還是演員，總要有個讓觀眾看過想找人討論的話題。回歸到以女性為主題的電視劇，以溫暖的情感出發，傳遞正向的價值觀，更能找回喜愛追劇的女性收視族群，讓愛看戲劇的觀眾獲得滿足。