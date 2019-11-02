蘇詠智／影后、視后粉碎甜心形象 力爭在「晨間直播秀」脫穎而出

從各種角度來看，「晨間直播秀」都是今秋美國新影集中極有話題的代表。首先這是APPLE TV+的開張大戲，3C產業巨頭加入正蓬勃發展的影音串流服務，會端出什麼樣的牛肉？絕對備受矚目。再者，瑞絲薇絲朋和珍妮佛安妮絲頓繼近20年前在「六人行」演過姊妹後，各自成了奧斯卡影后與艾美獎視后，再度同台也肯定有番演技比拼。最後，戲一開始以資深晨間節目男主持爆發性醜聞被逼下台，又和「Me Too」緊密連結。

好萊塢芸芸眾「星」中，瑞絲與珍妮佛同樣靠著「金髮甜心」形象打出一片天，然而兩人現在一個43歲、一個剛好半百，早過了繼續裝可愛的年紀，「晨間直播秀」可以看出她們再創新形象的企圖心，甚至在首兩集這意圖有些太刻意，無論是瑞絲扮演的地方媒體記者在礦工示威活動時大發飆罵走反對者，或是珍妮佛安妮絲頓跑到多年合作的主持搭檔史提夫卡爾家中怒斥對方不顧及自己的處境而聲淚俱下，都是卯足勁的賣力表現。或許有情感過滿的問題，但確實讓觀眾感受到強大的戲劇性張力，十分刺激而好看。

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「晨間直播秀」雖是以美國電視的生態出發，有些部分卻能讓台灣觀眾既感同身受又耳目一新，譬如珍妮佛安妮絲頓與史提夫卡爾合作多年，彼此不單只是觀眾眼中的最佳拍檔，甚至已經像是「電視家庭中的媽媽和爸爸」，因此史提夫鬧醜聞遭到掃地出門，珍妮佛突然變成「電視寡婦」，更有同樣遭到取代的事業危機。台灣雖然晨間節目的風潮不盛，卻絕對很熟悉男女主持聯手搭檔多年這種組合，若是其中一方鬧出醜事下台，另一方的處境也是可想而知的尷尬，但「電視寡婦」這樣的形容，令人拍手叫絕，佩服編劇在台詞上的精準尖刻。

如果是台灣鄉土劇或是大陸宮廷劇的路數，「晨間直播秀」電台高層主管比利庫德普堅持要拉瑞絲進入節目之後，必然會與原本的女當家珍妮佛展開激烈惡鬥，然而首兩集兩個女人除了在電視直播時來了一段唇槍舌劍卻玄機無限的訪談後，並沒有撕破臉的正面衝突。歐美編劇會不會讓觀眾大出意外，為職場上的女性安排不一樣的關係，而不用老是鬥得你死我活？該是「晨間直播秀」接下來的劇情焦點。