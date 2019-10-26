柯志遠／《在遠方》劉燁、馬伊琍縱橫全場的24K演技

2019-10-26 17:00 聯合報 柯志遠



圖／擷自微博 分享 facebook

不論古裝時裝，不論題材時空，「戲味，來自於人味」，這是好戲之所以是好戲顛撲不破的硬道理，每年十月入秋，陸劇免不了需要幾齣核心意識端嚴宏正的年代劇用來彰顯「國家價值」（今年禁古限古，做得尤其滴水不漏），劉燁、馬伊琍領銜的《在遠方》背負了「應景」的正能量使命，難能可貴地絲毫不見生硬拘泥，人物生動出彩，走戲興味盎然，看來流暢活潑極了。

《在遠方》以手機、網路剛興起的上世紀90年代做為背景，當時郵政執法單位壟斷長途運輸事業，所謂的「黑快遞」地下經濟因應而生，劉燁初登場吃的就是非法快遞這碗闖南走北的飯，馬伊琍的身份是郵政快遞高層領導千金，大學主修的卻是「精神心理疾病」，最開始，他從她身上打探她爹動員取締黑快遞的風吹草動，她則把他當成極富剝析價值的「心理研究病例」，如此毫不唯美的起手式，卻在合情入理的情節鋪陳裡，由於人格、性格的共鳴與吸引，終究越走越近。全劇沒有為浪漫而浪漫的廉價言情，也不像《大江大河》承載了見證改革開放史實的沉重與榮光，在「抒情VS.寫實」的光譜間取得成熟的拿捏平衡，娓娓道來卻不落俗套，平鋪直敘但筆觸有情，刻劃時代變遷，雕琢人心面向，諸多細節都是亮點，比起同檔另一齣也貼了「大時代」標籤的《激蕩》（任重、郭曉冬主演）戲劇事件「狗血含量」過了頭，不論手法、品味以及勾人入戲的真情實感，都高明許多。

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剛開始看《在遠方》，觀眾可能較難第一時間明確定位這是一齣什麼類型的戲？男女主人翁戲份的軸線清晰，對箇自的外在背景、內在層次都有大篇幅的描寫，倆人間的「情感戲」循序漸進，節奏溫和，卻沒有太多火花迸射的高強度設計，看著像「愛情劇」像「勵志劇」（官方宣傳時，還冒出了個「創業劇」這樣的新名詞），但或許因為這樣不是特別有既定類比性的觀劇印象，誤打誤撞地，反倒能把所有注意力聚焦在劉燁、馬伊琍的好演技上，兩個角色隨著年歲成長的視野拼貼了大環境嬗替的「即視感」（戲中極考究的時代感還原，對於台灣的觀眾應該也是特別能感同身受覺得份外親切的），兩個人物情感的昇溫也鏡像了人在大趨勢大潮流裡彼此的堅持與磨合，劇中另一要角保劍鋒第陸集登場後增添了幾位主軸人物關係的矛盾與複雜，戲劇張力落實於人心人性的細膩通透，是戲的質感，也是特色。

《在遠方》有用心的製作有大氣的拍攝有嚴謹的劇本，但最燦爛奪目的仍屬演員出類拔萃的非凡演技。金馬影帝劉燁41歲了，戲剛開始時演個落拓不羈的熱血青年，乍看大大咧咧，其實雄圖壯志，福利院長大的孤兒出身也時不時投射出來自悲涼童年的「原罪感」與「陰暗面」，文學性濃烈的人設結構被他融合得一氣呵成，獨特，耀眼，虎虎生風。馬伊琍甚至比劉燁還要大兩歲，以43「高齡」在頭幾集戲份裡演大學生，不論形似神似竟完全沒有違和感，從角色思維、氣息的內化，到舉手投足超精準演技的賞心悅目，都足以帶引觀眾信服角色理解角色投入角色，是她繼前年的熱播劇《我的前半生》、去年的電影《找到你》之後又一次讓人歎為觀止的演出（三個角色都深入人心，還毫不雷同）。同樣也是43歲的曾黎演馬伊琍的同窗閨蜜（也是以大齡演少女，而讓人徹底被說服），在第五集起即遭逢了角色性格的巨大轉折，演來感染力十足，可圈可點。曾在瓊瑤劇《又見一簾幽夢》裡演過「楚濂」的保楚鋒已不復12年前的小鮮肉丰采，卻反而多了一層讓人目不轉睛的凌厲鋒芒，氣場的存在感驚人，演技也甚有可觀。