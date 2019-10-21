趙雅芬／陳珊妮蟄伏Juvenile A 冷眼揭穿的假面

2019-10-21 01:52 聯合報 趙雅芬（樂評人）



陳珊妮。 圖／何樂音樂提供 分享 facebook 身為今年金曲獎30周年的評審團主席，陳珊妮在金曲落幕之後，9月份也推出個人新專輯。「Juvenile A」是專輯的名稱，它誕生的時間點落在2019年，原因2019是個被預言的年份，宇宙萬物浮躁游離，無所遁形。陳珊妮以觀察者身分冷眼凝視，穿梭層層假面，時而語帶戲謔，時而提出省思。

「Juvenile A」源自1983年起在日本連載的科幻漫畫「阿基拉」，一個名為Juvenile A的觀察小組，在未來的2019時空進行觀察的行動。而另一個與專輯寓意相關的作品，來自喬治歐威爾於1949年出版的反烏托邦小說「一九八四」，喬治歐威爾虛擬出35年後政府極權主義的橫霸，導致歷史遭竄改，真相遭抹滅，人民遭監控。

35這個年輪開啟了這張專輯的前奏。第一首歌曲「惡靈武士」是2054的諧音，正是35年後的未來。陳珊妮以溫柔又迷幻的音符眺望，女童訴說著：「Forget today will be forgotten tomorrow 」是警世的起點與延伸。

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陳珊妮的洞察敏銳詼諧，這是她一貫的冰雪聰慧，她不煽動，不勸誡，但句句到位，箭箭穿心，暗黑得讓人不禁笑到起毛。「恐怖谷」這歌曲講的是時下的美肌潮流，「什麼社會學的屬性，每個人都為不認識自己而焦慮…什麼社會學的屬性，每個人都錯誤詮釋著自信」，陳珊妮悠悠唱著，像極背後靈。

「玉女穿梭」也妙不可言。京劇花旦唱腔，搭配琵琶彈奏，的確是玉女登場的典雅氣韻，可唱著唱著，一連串Hashtag字句出現，歌曲瀰漫著「做自己」、「心靈雞湯」、「有你真好」，我不得不給個大心，誰受得了滔滔江水般的正能量，以及造作氾濫的自勵呢。

「漢娜怎麼說」這首歌探討網路霸凌，平庸之惡的主旨在於思考的判斷。另一首歌「巴夫洛夫」延續同名心理學家當年研究狗的制約論述，而時至2019，制約已成人類盲從的一種心病。

陳珊妮的音樂語言，向來冷冽理性，饒富哲理卻不失樂趣，「Juvenile A」堪稱她近年概念最為成熟清晰的一張作品。

而聆聽專輯的同時，我也不禁想起，前陣子她在一場演出時，回憶2005那年拿下金曲獎最佳專輯製作人和最佳國語專輯獎的心情。「那是我目前為止的人生中，得到最多噓聲的一個夜晚，那個感覺不難受，但很難忘。」

2005年的金曲獎，很多人已印象模糊。而當下重要且真實的是，2019年的現今，陳珊妮仍高度覺知，交出我們會記得的作品。