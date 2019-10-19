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焦志方／得獎的是：中華民國製作有限公司

2019-10-19 17:00聯合新聞網 焦志方

焦志方。記者陳瑞源／攝影
焦志方。記者陳瑞源／攝影
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一年一度的金鐘獎結束了，又有勞一批新組合出來的評審，針對過去這一年中符合參賽條件的節目和個人，從中篩選優劣並給予肯定和獎勵。以前電視全盛時期的節目多、藝人多，電視台會特別傾全力打造金鐘系列，藝人更會集中火力爭取機會，金鐘之巔競爭起來相當白熱化；如今新開節目寥寥可數、藝人也沒有太多發揮的空間，但獎項依舊存在，每每總還是幾家歡樂幾家愁。難怪有人說：入圍靠實力，得獎靠運氣。在評審委員年年更換的情況下，有偏向學界導向的、或是來自業界前輩的，也有和所有參賽作品毫無淵源的、或是和各個參賽公司及藝人曾經相識、曾經共事甚至曾經同一家公司的，在大家展現實力想要符合這些評審委員的青睞，贏得入圍資格前，就必需先靠運氣，求老天保佑有關部門邀請的評審「吃你這一套」！甚至在評審最終閉門會議的一分、二分之間能夠壓倒群雄，爭取勝出。不過這個運氣到底要求誰？恐怕連評審中的國師也推算不出來吧？難怪典禮過後一個臉書友「福哥」發出了疑問帖：

「台灣節目創意的標準是？！沒創意卻玩很大竟入圍了金鐘獎？！得獎的歌唱節目又感覺抄襲對岸！？另一個抄以前懷舊內容的卻又得獎？！用創意來定論好壞的評審，搞得我好亂！」

看來得不得獎除了要有真正的實力外，如果沒有三分的運氣，恐怕又是要枯坐一夜了。

每年金鐘獎結束後，總會聽到有人在私底下微詞：「廣播的入圍和得獎…幾乎都被央廣拿去了」、「電視的金鐘獎…乾脆叫做公廣的金鐘獎算了」，真的如此嗎？今年節目類入圍的獎項總共有11個（包含節目創新獎），其中三項是戲劇類節目，此範圍原本就非我所長，因此就從其他的8項非戲劇類的節目進行觀察，這8個獎項總共有37個節目入圍，其中有27個節目是出自公廣集團或是有文化部或科技部的支持和補助，比例超過七成；而得獎的8個節目，背後通通都有政府的支持和補助，金鐘獎最大的贏家應該是「中華民國製作有限公司」。

我沒有說這些得獎的節目不好，如果不好，他們也不能夠脫穎而出；我更沒有指責公廣集團或政府部門的介入有錯，因為沒有你們，恐怕未來金鐘獎會增設「最佳重播節目獎」—看誰家的舊節目最好看了。只不過CBL（職籃）的等級怎麼會和UBA（大專籃聯）混在一起打球呢？眾所周知電視節目是靠錢堆出來的，沒有了錢，搭不了佈景、架不了硬體、發不了設備，更請不起演出人，就連最核心命脈的創意和執行工作人員都養不了了，根本不用談到節目，還好…還有政府補助的一些費用能夠支撐一些節目，但政府的這些錢是救急？還是救窮？救的了一季，那第二季呢？一年四季不能只靠一季的收入活下去呀，如果只有一季要撐一年，那剩下來做節目的費用肯定要打折扣；有了政府的這些拋磚引玉的投入，那電視台的投入又在那裡呢？總不能8個得獎節目中連一個都沒有吧，「伸手牌」用習慣了，電視台就天天守在樹下等待著兔子上門嗎？

如果嚴格限制電視台重播節目的時數，如果重新規定電視台播出外片的比例，如果大幅提高電視台自製節目的要求，…除了糖果的獎賞之外，也應該要有鞭子的警示作用，總該要想想辦法來提振一下低迷許久的電視產業了吧！期許明年能有更多非「國家隊」的作品出現。

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