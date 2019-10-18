評電影／黑魔女2：童話的再變奏

2019-10-18 00:20 聯合報 塗翔文（影評人）



安潔莉娜裘莉在「黑魔女2」中的造型。 圖／摘自imdb 分享 facebook

繼第一集將「睡美人」的故事改寫之後，因票房成功而再延伸的續集「黑魔女2」，安潔莉娜裘莉飾演的梅菲瑟不再使壞，反而變成關懷奧蘿拉公主的慈母。於是這第二集就把兩族之間的仇視與衝突加大，轉成一個政治意味濃厚的對抗，並藉此帶入華麗的場景與盛大的戰爭場面，一切有點超乎預期，甚至比前一集更有看頭。

奧蘿拉公主以魔域女王的身分與菲力浦王子相戀，兩人決定結為連理，國王想藉此讓兩族和平交好，但皇后卻不這麼想。一場邀宴，原是兩家人相見歡的場合，在皇后的一番巧計之下，梅菲瑟拂袖而去，奧蘿拉留下準備婚禮，卻沒料到邪惡皇后正要掀起兩方的毀滅之戰。

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精靈與人類的世界壁壘分明，彼此糾結著長久以來的誤解與仇恨。皇后也承認她長久以來散布「假消息」，讓無知的民眾們更加害怕並誤解梅菲瑟；再因為一場「世紀婚禮」，雙方都有鷹鴿兩派主戰與主和的意見，電影裡把這雙方內部的兩種極端意見，幾乎做出一種完全比例平衡式的並陳，加上一點點的挑釁之下，戰爭便一觸即發。因此本集延伸出梅菲瑟的母族黑仙族，除了給予黑魔女更豐富的歷史，也讓精靈方出現一匹強壯大軍，足以與人類武力對抗。

黑仙族揮舞翅膀攻入城堡，皇后指揮大軍發射鐵粉炮彈反攻，為電影整個後半段增添氣勢浩大的戰爭場面，加上公主自救、精靈們被圍困教堂的多線交錯，不僅視覺效果出色，戲劇鋪陳上也有超乎想像的緊張好看。雖然說前一秒還在轟轟烈烈的生死大戰，下一秒王子、公主說個兩句話外加一場婚禮，馬上就讓兩族和平歡樂，實在有點太過草率；但這畢竟終究還是童話故事，邪惡的大反派只消搖身變成小動物就解決了，一切何必太過認真看待呢？

一向樂觀向上的迪士尼，讓黑魔女由黑轉白之後，在本集創造了另一個邪惡的女性角色，久違大銀幕的米雪兒菲佛確實有演出超強氣勢，與裘莉分庭抗禮，可惜兩人對手戲不夠多，否則這場以女性角色主導的奇幻好戲，將會更有看頭。相較之下，英國兩位演技派的女演員伊美爾史道頓和萊斯莉曼維爾卻只能串場演出飛來飛去、不停尖叫的精靈仙女，實在是有點浪費了。