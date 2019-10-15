董福興／發展有聲書先打好基礎

2019-10-15 23:54 聯合報 董福興（3C趨勢觀察者）



眾多愛書人前來書展淘寶。圖為讀者試聽有聲書。 圖／中新社 分享 facebook

這幾個月有聲內容一下竄紅。不僅Apple將Podcast在mac作業系統上獨立成為一個App，Spotify、Google等也開始提供Podcast App。能接觸到聽眾的管道變多了，自然有人願意投入內容的製作。同時，也有出版社開始投入有聲書的製作，向全世界銷售（然而主要還是看上中國有聲內容市場的蓬勃發展）。到底有聲內容會不會是出版界的救命索？

上個月在日本我參與的國際組織才針對有聲書的技術規格進行了一番討論。日本有聲書正在緩慢成長，但出版業界與技術人員並未抱持太大的期待，反而對於無障礙內容如何普及更為在意。主要是2016年日本通過了障害者差別解消法，2019年國會批准了馬拉喀什條約並且修正著作權法，而必須提供給視障者、肢體障礙者以及閱讀障礙者無障礙的電子教科書。

台灣對於有聲書的分類一向不明確，大致上可以一分為二，一種是取得授權、由真人朗讀的有聲書（audiobook）；另一種是將網頁或電子書，透過程式或作業系統的輔助功能，以機器的文字轉語音（TTS, Text to speech）功能念出來，這是無障礙內容。前者在台灣鮮少；後者則是持續由各種團體，如國立臺灣圖書館、台灣數位有聲書推展學會、愛盲基金會等推動。雖然兩者都能達到相同的目的，但後者的基礎建設若做得好，涵蓋的內容與受惠的對象都更寬廣。

國際組織也希望與台灣負責的單位進行聯繫，但我發現自2014年研考會改制後，無障礙內容的業務輾轉到NCC轄下，光就網頁無障礙推廣的日常業務就已經捉襟見肘，很難要求政府多跨出一步參與海外活動。然而並不只是台灣如此，世界各國推動無障礙的經費與人力都不算充裕，所以更希望彼此能夠積極快速地共同協力快速做出成果。

與其面對有聲書不確定的發展，不如先把無障礙從做愛心轉為一種基礎建設。也更希望當國際組織來敲門希望與台灣合作攜手時，我們的政府能夠更積極，不要放棄實質與國際接軌的機會。