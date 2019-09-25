王瑞瑤／糖醋魚有沒有加番茄醬？

2019-09-25 23:58 聯合報 王瑞瑤（美食作家）



83歲的母親應奧利塔橄欖油品牌大使的邀請，示範山東父親傳授，沒加番茄醬的清的糖醋魚。 圖／王瑞瑤提供 分享 facebook

為了貫徹「用食譜寫家譜」的運動，陸陸續續用手機拍下83歲媽媽做菜和說菜的影片，並上傳到youtube建立資料庫，這些動作吸引了義大利奧利塔橄欖油的注意，品牌大使吳文玲希望我媽媽能親自示範並提供作法，準備年底印成20萬份的食譜小冊，隨油品發送給消費者。

我媽媽是台北大橋頭人，年輕時在紡織廠當女工，出嫁前只會洗米煮飯不會做菜。我爸爸是1949年隨國民政府來台的山東人，小時候在舅老爺的餐廳工作，然後跟了日本人學做黑手，在台灣開鐵工廠為業，媽媽會做菜全是爸爸教的，所以她只會做山東菜，一輩子也用這些菜伺候我爸爸。

拍攝食譜的那天，工作人員根據我母親口述上傳的影片，將糖醋魚、黃燜雞、山東燻魚、乾炸丸子、烹蝦段的材料一一備妥，並把步驟詳細記錄，沒想到等我母親開始料理時，很多狀況都跟她之前錄影時說的不一樣，甚至跟我的記憶也有出入。 例如料酒的使用規則根本不是豬肉用紹興，海鮮用米酒，否則清炒蝦仁該怎麼辦？一開三的烹蝦段刀法不是把明蝦頭齊頭切斷，記得父親曾叮嚀要多留一段肉，否則蝦膏容易掉出來，蝦頭沒肉就沒有人想夾。

模糊不清的食譜，引發我內心的憂慮，除了不能忠實傳承我父親的味道，更怕的是母親的身體，記不得過去的事情，所以才會顛三倒四又丟三落四。

爭執得最兇的是，我爸爸的糖醋魚到底有沒有加番茄醬？幾個月前她坐在房裡口述糖醋魚時，就一直強調山東爸爸的糖醋魚是清的沒加番茄醬，但我不能認同，印象中爸爸做的糖醋魚是紅的，我和媽媽還因此大聲了起來，而今她居然推翻自己，當場要起了根本沒準備的番茄醬，她堅持的理由是紅通通的比較好看。

其實請出83歲的媽媽親手做菜有點勉強，父親走後這幾年，她的體力大不如前，即使是年夜飯搶著要下廚，做女兒的仍是強制她乖乖坐下不要動，因為真的禁不起這些勞動活。

不過這次示範五道山東菜的機會難得，是吳文玲繼義大利媽媽之後，轉向跟台灣媽媽學做菜的延伸，現場不但開直播，還由專業食譜攝影師徐博宇掌鏡，我媽媽愈做愈開心，愈說愈帶勁。

尤其是刀切黃魚，魚肉外翻片片展開又不斷裂時，直播線上出現大量的讚美留言，我母親也不忘父親所傳黃魚不腥的基本法，就是為黃魚撕頭皮。 乾炸丸子的絞肉加入太白粉也不忘來些麵粉，前者取其酥，後者增其香，山燻燻魚是醃了炸了就吃了，與燒汁入味的寧式燻魚不同。

究竟山東父親的糖醋魚是清是紅，食譜裡該不該放上番茄醬？一直與父母同住的小妹提出正解：原本糖醋魚有加番茄醬，但罹患糖尿病的父親控制不佳，所以甜度很高的番茄醬就免了，家中的糖醋魚因此才由紅變清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康