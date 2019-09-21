戴天易／從《AV帝王》看見在地文化的全球共感

2019-09-21 17:00 聯合報 戴天易



山田孝之在「AV帝王」不乏清涼場面。圖／Netflix提供 分享 facebook

近期在社群軟體上討論度最高的影集非 《AV帝王》莫屬了。以1980年代經濟起飛的日本為背景，成人影視產業（AV）為基底，光是題材的吸睛度就已擄獲觀眾的眼球。但光是如此，就能在這百家爭鳴的時代能夠殺出重圍嗎？《AV帝王》的野心絕不僅止於此，本戲同時掌握了「題材」、「套路」及「文化共感」，是我認為這部戲成功的幾個重要元素。

數位串流讓「家庭劇院」的概念逐漸滲透到世界各地；全球性OTT平台的普及，使在地化的影劇內容能透過網路能迅速傳播每個觀眾與家庭。不僅Disney+宣布加入串流服務的戰局，行之有年的Netflix ，持續推出不少「在地化」的自製內容，創造出讓全球佳評如潮的影集，在這之中，表現最令我印象深刻的便是來自日本的《AV帝王》。

「昭和時代的情色帝王－村西透」，這樣一個看似猥瑣的角色，搭上滿腔熱血、「永遠無法擊倒」的個性，這樣的衝突美學，由影帝山田孝之詮釋，成功的塑造了一個吸睛的男主角。再者，由年僅22歲的森田望智演出作風大膽的乖乖女－黑木香，這個女主角的人物設定非常有趣，不僅滿足廣大男性對AV女優的幻想，而她同時又被賦予了深度，一個女權主義者宣導性解放，大膽秀出自己的腋毛，即使成為眾人笑柄也不以為意。這樣兩個截然不同卻又互相契合的靈魂，可以見到本劇野心。正片裡更充滿了大尺度、唯美的「愛情動作」場面，讓這部作品才剛上線隔天，就洗版了我的臉書。

而 「日劇公式」這個看似憂喜參半的評論，卻在本劇起了畫龍點睛之效。要如何兼顧市場，我想用這個觀眾熟悉的老套路來包裝前衛的情色題材再適合不過了。大膽裸露鏡頭、熱血十足的攝影團隊、再低調的藏入情色AV產業黑暗議題，「為錢下海」、「毒品控制」、「黑白兩道掛勾」，在快節奏的爽片中巧妙安排「金句」出場，不僅讓整部戲更有韻味，也能增加觀眾的討論度，讓本劇的口碑傳遞不脛而走。

山田孝之與森田望智在「AV帝王」飾演A片大導演與傳奇女優。圖／摘自Netflix 分享 facebook

最後，「文化共感 」是我在這幾年成功的戲劇案例中，感受最深的一項。以日劇來說，從《月薪嬌妻》到《重版出來》取材都來自人們最有感的在地社會現象。而《AV帝王》中所講述的成人影視產業，正是最有感的在地題材。即便看似低俗，AV產業卻在日本的經濟體中佔有相當重要的位置。不，我想將日本的成人片放眼到全世界，肯定在每個人的心中都佔有一席之地吧！如此一來，集結了如此上述多個成功要件的影集，便不難想像它這陣子所造成的轟動了。

其實推廣在地文化的概念，在國際上已經行之有年，不僅戲劇、電影產業，Netflix日前推出的「世界小吃」，以記憶探索的方式介紹各地內行美食，搜索地域性的文化精神，也讓台灣嘉義的林聰明砂鍋魚頭再登上搶購美食的寶座。

文化部影視局補助了不少在地內容，從《花甲男孩轉大人》、《我們與惡的距離》到本土漫畫改編、張軒睿主演的《用九柑仔店》，或是近期以殯葬業為題的《靈異街11號》己拉開了台劇「越在地，越國際」的概念。最近熱播的《俗女養成記》，全劇80%以上的台語發言，描述一個再普通不過的家庭，與接地氣的道地「台妹」謝盈萱，依舊靠著貼合人心的寫實劇情，開出亮眼的收視紅盤。

不得不提的是，文化部從前鮮少補助台語劇種，近年在政府與平台方的共同努力之下，剛獲得文化部補助的三立台灣台優質戲劇《天之蕉子》不僅端出了兼顧質感的台語作品，也交出了最高有線收視率3.41的亮眼成績，可見三立電視總經理張榮華對於本土劇品質提升的用心；而同獲補助的《楊麗花歌仔戲—忠孝節義》即將於台視播出，該戲將台灣傳統文化與現代拍攝、動畫技術結合，除了勾起台灣觀眾的回憶，同時也讓「在地文化」躍上國際平台。由此可見，文化部與平台方對於「內容在地化」已有了默契，將齊力產出更多元、國際化的影視內容。

我想，2019，即使現在還未能將它定義為開創台劇新局面的一年，但至少證明除了霸道總裁與落難千金，我們與觀眾已經能將影視產業，形塑更多元的「在地精神」。