評電影／舞孃騙很大：戲裡戲外都是女性力量

2019-09-13 00:18 聯合報 塗翔文，影評人



「舞孃騙很大」劇照。 圖／Catchplay提供 分享 facebook

這是一部從真人實事改編的電影，源自雜誌上的一篇報導，描寫一群脫衣舞孃出身的女性如何結黨詐騙男人金錢的故事。電影乾脆也把整個結構拍成訪談體，透過吳恬敏飾演的角色，以她的觀點重新回映這整段經歷，尤其是她與首腦姊妹珍妮佛蘿培茲之間複雜的愛恨糾葛關係。

時代背景是2004年起，一直延續到之後的金融風暴，就連色情產業也備受波及，於是這些賺不到錢的舞孃，她們才在逆境中想出了這一套詐騙之道。電影裡外都強調女性力量，刻意地凸顯這部分。片中男性角色盡是浮面的象徵，除了不負責任的男友，甚至整個被統一「物化」成在華爾街吸乾平民百姓辛苦錢的不道德商人。這讓舞孃們師出有名，詐騙帶有正義感，再加上男人的死要面子不敢告發，所以她們才能無往不利。

「舞孃騙很大」編、導、演與主要製片，全都是女性；片中不僅主角們是女性，來自不同種族、膚色、年齡，她們的家眷、甚至生的孩子也清一色都是女性，這當然是故意的安排。其中一場全部人開心慶賀事業順利齊過耶誕節的派對戲，更像是女人國的全面勝利，她們自給自足，自我互相支持，享受女性主導一切的價值觀，比真正的家人更親密。片中強調的是這股姊妹力量，也著墨著其中並非只有利益上的結合。尤其是珍妮佛蘿培茲的角色，她對吳恬敏的照顧、呵護到最後翻轉的真情流露，其實還是有那麼一點性別越界的曖昧。

電影以吳恬敏的角色為主述，加上由於設定是訪談體，於是許多交代不清楚的情節細微處，也因此好像可以被合理化。但像茱莉亞史緹兒飾演的記者，卻完全像是個過場的工具性角色，沒有多一點的心理描繪，亦沒有藉此拍出旁觀者的另一種觀點，相當可惜。

吳恬敏維持著亞洲女孩在好萊塢電影裡的形象：孝順、務實、保守，相對於珍妮佛蘿培茲的大膽、睿智、敢冒險、有遠見，形成一種巧妙的互補，也是另類的完美couple。過去一向只被視為性感象徵的珍妮佛蘿培茲這次表現可圈可點，除了角色合適有所發揮，她練就一身說服力十足的鋼管舞絕技，亦看得出下了深刻功夫，難怪被外國影評看好有機會角逐明年奧斯卡的女配角獎。