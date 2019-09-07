聯合好評／科技愈進步，羞恥心愈低

2019-09-07 17:00 聯合報 焦志方（美食節目主持人、製作人）



焦志方。記者陳瑞源／攝影 分享 facebook 科技的進步改變了整個世界，使得經濟的發展更加快速，社會的結構更加多元，同時更使得我們人類生活的品質大大提升。然而自從網際網絡興起之後，許多以往熟悉的東西彷彿漸漸淡出了我們的生活之中，收音機、錄音機、攝影機…被手機取代，使用的機率愈來愈低了，去銀行領錢、逛商場購物、進郵局寄信…被虛擬取代，登門的次數愈來愈低了，甚至連許多以前奉為金科玉律般的古老傳說也都慢慢失靈了，「家書抵萬金」現在逐漸失金了，耳邊隱約還聽到孫叔叔的提醒：夜深了，打個電話回家~，但是現在，只要有隻手機、有了網路、有了軟體，就算你不報平安，媽媽的臉孔也會出現在你的手機上：什麼時候才回家？人與人的溝通愈來愈頻繁了；「秀才不出門，能知天下事」似乎無法說服人了，不必是飽讀詩書的秀才才能知曉天下事，任何人只要宅在家裡上網就能夠知道天下事，只要盯著台灣的電視看，還能知道更多的八卦事呢，訊息的取得愈來愈快速了；科技的進步除了讓溝通變得頻繁，訊息變得快速，連帶的也讓人們的羞恥心變得愈來愈低了！

日前參加一場學術活動，聽到與會學者發表一篇文章，提到了科技的進步讓人們的羞恥感降低，這個論述深深的烙印在我的心裡，仔細想想…真的，大家不知道從什麼時候開始變得愈來愈沒有羞恥心了！

以前的製作單位，無論節目做的好與壞，至少都會遵守大家約定成俗的「行業道義」，比如說同一家公司在同個時段不做第二個節目，那怕價錢再好也要避免瓜田李下之嫌；比如說同一個時段不會有第二家公司做同性質的節目，為了避免剽竊別人的原創構想；可是看看現在，不但同時，而且同質的節目比比皆是。也對啦，畢竟現在能夠有節目做就算不容易了，總要先能夠活著，然後才能有羞恥心來談道義嘛！

以前的前輩常常告誡演藝人員，因為你們是公眾份子，站在螢光幕前，所以要特別注意自己的一言一行，要嚴以律己做大家的表率！可是現在娛樂版上經常看到鞠躬道歉、淚流滿面；在大家的心目中總認為公眾人物要謹言慎行，一舉一動都會被放大檢視，可是現在大家誰還會在乎言行？誰還會注意形象？選前說的話選後就不認帳，神明前發過的誓也能當做開玩笑。沒錯啦，與其在乎所有人的眼光，不如只關注主子的臉色，沒了前途比沒了羞恥更加重要！

這些光怪陸離的現象究竟是誰造成的？藝人上節目說的內容就怕不夠聳動，要是沒有爆點，別說被製作單位剪掉不能播出，恐怕以後再也沒有通告了，媒體恐怕難辭其咎吧！名嘴說時事，看到黑影就開槍，管他有沒有事實，至少當下衝出了收視率，之後被告那又是另外一回事了，法律恐怕難辭其咎吧！當民眾看到媒體上別人都這麼做、都這麼說的時候，上行下效，惡例頻頻，當怪現象出現的時候竟然沒有人管，立法不公，執法不嚴，無怪乎社會歪風比比皆是。

科技發展的原意在於增進人們幸福的生活，千萬不要受役於科技，讓進步的動力變成了文明的阻力。更重要的是：別讓你自己變成了無恥之徒。