董福興／OTT群雄蜂起，我們如何適從？(上)

2019-08-28 00:18 聯合報 董福興（3C趨勢觀察者）



自Netflix登台以來，有線電視已減少23萬訂閱戶，現在退訂潮更可能會加速。 （美聯社資料照片） 分享 facebook

時序入秋，9月還沒到，對Apple新款iPhone發表會的預測已經甚囂塵上。但在後行動時代，人們不再期待硬體上的突破，反而在價格連年創新高的狀況下，希望能有一支平價卻不廉價的iPhone可換。然而真正重要的是在年初預告的各項服務，除了信用卡僅限美國外，將於全球展開，而Apple TV+這線上影音服務更有著重要的意義。

Netflix三年半前一舉在全世界多國提供服務，隨著內容的逐步到位和一波波原創影集的推出搶占各國訂閱戶，成為典範。現在就得面對競爭對手的追趕，Apple TV+服務在先，11月也有Disney+緊接在後。一場跨國OTT平台的大戰即將開打。

這場戰爭可能讓各方都獲得不了好處。前述三家都採付月費的訂閱制，要是全部都訂閱，可能付出的費用會超過有線電視，美國去年已有1600萬戶退訂有線電視，其中一半以上轉向OTT服務；台灣自Netflix登台以來，有線電視已減少23萬訂閱戶，現在退訂潮更可能會加速。平台的迅速增加也會讓消費者無法適從，由於這些平台都無法進入大陸市場，可能各種影集會以過往盜版的方式在台灣流通，讓我們在走向合法化的過程反而倒退。願意付費的消費者也可能隨時轉換，依照熱門內容付費、退訂其他服務，這對成本高昂的平台而言，更是一場危機。

這樣新舊的衝突發生在世界各國，新服務的推出可能加速整合，例如中華電信MOD已經和Netflix合作推出套餐，未來各家OTT業者與有線電視聯手的狀況也可能發生。Apple自家的作業系統上推出Apple TV App，目的是為了讓觀眾快速地查找到自己想看的內容在哪些平台上提供。片名、人名這些影視資訊的在地化資訊，將會顯得重要，甚至是整合的關鍵所在。