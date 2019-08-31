張正芬／生活太苦，追劇就是要甜甜的！

有需求，就有市場，這實在是一個再簡單不過的經濟法則。有人上班壓力大，就想要下班娛樂紓壓；有人生活需要目標，就想要追求夢想；有人渴望愛情，就想要一見鍾情；現代人生活太苦，就需要一些糖。爆發戀愛少女心加上追逐人生熱愛目標的「親愛的，熱愛的」青春偶像劇，完全滿足了市場的需求，不費腦的紓壓享受劇中甜甜的愛情，跟著劇中電競戰隊追求世界第一的夢想，就這樣「親愛的，熱愛的」成了今年最火紅的青春偶像劇。

「親愛的，熱愛的」電視劇，七月微博熱搜冠軍、大陸愛奇藝/騰訊網路播放量超過60億、浙江/東方衛視聯播收視冠亞軍，李現微博粉絲數從這劇上映前一天(7月8日)到大結局延燒五天後(8月5日)，不到一個月，微博粉絲從427萬上到1720萬，增幅近1300萬，這個「爆炸」的上漲，只有一個原因「親愛的，熱愛的」太紅了。 「親愛的，熱愛的」是今年夏天熱播的電視劇。 圖／摘自微博 分享 facebook

戲紅總是有道理的。「親愛的，熱愛的」是由克頓傳媒旗下的劇酷傳播出品，一向以掌握市場數據分析見長的克頓，這部「親愛的，熱愛的」是來自作家墨寶非寶在晉江文學下載量首位的「蜜汁燉魷魚」IP，晉江文學內有來自近八成是女性文學原創作品，完全切中電視劇最大多數的女性族群，題材是2019年全球市場產量超越10億美元的電競產業(來自Newzoo全球電子競技市場報告)，同步掌握男女市場，的確也反應在收視結構，本劇的傳統電視人口分布較廣以15-54歲為主，網路觀看以18-35歲為主，基本上已完全切中主要消費目標群。

IP劇的成功，不僅要有強大的IP粉絲基礎，最重要的關鍵應該是能不能將IP著作改編成好看的電視劇，克頓找上了「蜜汁燉魷魚」作家墨寶非寶擔任編劇，當然是來自過去成功的數據支撐，墨寶非寶是同名小說「步步驚心」、「何以笙簫默」、「三生三世十里桃花」編劇，成功的將同名小說改編成受市場歡迎的電視劇。這次原著作者親自操刀小说影视化，最大程度汲取原著精華改編電視劇，連劇名從「蜜汁燉魷魚」小說名訂為「親愛的，熱愛的」，也是來自墨寶非寶想法。

「親愛的，熱愛的」的內容一點都不複雜，講的是一見鍾情到兩情相悅，共同追求夢想的故事。「親愛的」講的是愛情，「熱愛的」講的是夢想。簡單的故事卻加入與時俱進的創新元素。愛情是女主角佟年(楊紫飾演)對韓商言(李現飾演)一見鍾情，甚至進行鍥而不捨的女追男，看似女追男，但是男主角總是鋪好一條女主角可以追他的道路，自然又霸氣，例如佟年害羞眼神想和韓商言確認彼此關係，結果韓問：「想接吻嗎？」，沒等佟年說完就霸氣一把抓過來吻。後來劇情發展到女主角佟年想確定韓商言是不是真的願意結婚，韓商言說：「給我10秒鐘」，然後又是深情一吻。在談戀愛的甜蜜中完全展現兩人初戀的美好。 「親愛的，熱愛的」是今年夏天熱播的電視劇。 圖／摘自微博 分享 facebook

人物設定加入時代感，女主角雖然是軟萌妹，但不傻白甜，是個15歲進入大學的學霸，跳級專攻電腦程式設計的研究生，送給韓商言的第一個禮物是電腦程式APP，可以幫助他的電競戰隊手測訓練，擅長人工智慧在醫療和刑偵的應用開發；男主角當然是高富帥電競戰隊創始人兼老闆，雖然高冷內向，但總是能在人群中會認出女主角、裝作不經意卻將價值連城的古董項鍊送出、不在意的用手機定位尋找佟年。人工智慧、人臉辨識、電競遊戲、手機定位、社群關注，通通在甜甜的愛情中展現。從頭到尾就是看這對高顏值CP談戀愛，而且甜蜜都在小細節。外加KK戰隊的小鮮肉們也成了粉絲收藏的KK男團。

戲外的宣傳更是不遺餘力，線上初吻幕後花絮在各大新媒體轉發，熱情粉絲紛紛加入後製成短視頻狂灑、從車窗吻、倒掛吻、壁咚吻等11個高甜吻的盤點宣傳，線下男主角李現到愛奇藝、新浪微博掃樓就像「你念大學了嗎？」偶像劇男主角禾浩辰亂入三立大樓送巧克力，不僅引起員工變粉絲瘋狂騷動，更能馬上直播宣傳創造人氣。 「親愛的，熱愛的」是今年夏天熱播的電視劇。 圖／摘自微博 分享 facebook

有粉絲基礎的IP、加上帥哥美女的CP，除了有層次的甜甜談戀愛，最重要的就是追求青春的夢想，男主角帶領電競團隊拿到國際比賽的世界冠軍，這是本劇重要的核心元素。這追求夢想的熱情核心從第一集到大結局不斷推進貫穿全劇，毫不走鐘。當然看著帥哥美女甜甜的談戀愛，時不蹦出韓商言說：「你有多想得到我，我就有多想要你，除了你，誰都不行」等許多霸氣又暖心的經典語錄。紓壓放鬆帶解悶，女的全程姨母笑，男的懂了「少女心」還可能爆發少男心，這絕對是追劇的動力。從頭到尾都是：親愛的，熱愛的！