咖啡因／短小輕薄！讓台劇飛得更高更遠

2019-08-24 17:00 聯合報 咖啡因（知名編劇）



熱門美劇《這就是我們》（This Is Us）榮獲全美試播集收視率最高，在第一季正式推出前已備受矚目。圖／擷自imdb。 分享 facebook

一部戲成功，觀眾讚美導演導得好，演員演得好，一部戲若失敗，大多數觀眾都怪編劇爛！對不理解產業運作的觀眾而言，這很正常，觀眾以為劇本是一劇之本，編劇應該是可以掌握劇情的人。事實上，除了少數金牌編劇，大多數編劇都無法掌控自己的作品。

影視圈都有個有趣的現象，投資方的經營者在創作，而不是在經營，經營者與創作者已經混淆，導致創作者淪為寫手，逐步放棄原始創作理念；而經營者苦於創作－構思情節、修劇本、改台詞。兩者都在做自己不擅長的事，結果就是大家都很努力，好作品卻不多。

一檔電視劇的劇本平均要磨個一、二年以上，撐不下去的編劇轉行了，但還有更多懷抱創作夢的新手編劇們湧入，投資方不擔心找不到編劇，反正掌握劇本的是經營者，即便新手編劇也算堪用了，因此編劇的汰換率極高。編劇圈有個笑話，只要看到編劇掛的是一堆人，通常不會是什麼好作品。然而，這現象真不能怪投資方，電視劇其實是風險極高的投資，以一般偶像劇規格90分鐘、13〜16集來說，再怎麼節省預算，也是三、四千萬以上的事，哪個經營者能輕易地放手？

再說台灣的編劇養成教育著實不夠完整，許多編劇有才氣、有創意，卻沒有拍攝概念、市場定位概念、成本控制概念……能怪投資方把手伸進劇本裡嗎？

現在許多新媒體平台紛紛把集數縮短（也就是迷你劇集），或將每一集的長度縮短，大陸更流行起微劇（每集可能只有二〜五分鐘），如此一來，投資金額便能縮小。這是大環境不佳的因應之道，我個人卻認為這是一個打破長久以來不健康生態的新契機。

我們可以參考美劇試播集（Pilot）的作法。美劇的試播集分為兩種，公開試播以及內部審查試播，以測試市場反應，成功者便能獲得第一季的預定，以此類推，第一集的收視高，就能成功延續第二季。熱門美劇《這就是我們》（This Is Us）榮獲全美試播集收視率最高，在第一季正式推出前已備受矚目。廣受好評的《絕命毒師》（Breaking Bad）也是從試播集開始。

《絕命毒師》（Breaking Bad）也是從試播集開始。圖／擷自imdb。 分享 facebook

本文指的是公開試播，建議投資方先做一集的長度，當然這一集必須是完整的故事，好比電視電影，也可以嘗試短集數或是每集10分鐘左右的創新規格。過往，短劇集有難以行銷或難以回收的迷思，然而，當試播集成功，無論第一季、第二季，甚至延伸劇，都能造成更大的話題，收穫更大的廣告效益。

當我們把標準的框架拿掉，改以輕薄短小的規格上陣，除了能大幅縮小投資金額，讓投資方更有勇氣去嘗試各種題材，讓創意者有更大的空間發揮，也能更準確地掌握觀眾反應，造就更繽紛燦爛的台劇宇宙。