曾士昕／歲月的絕對價值─懷表

2019-08-20 00:12 聯合報 曾士昕（鐘表評論家）



1890年的英國製半獵表，搭載衝擊式擒縱結構與芝麻鏈裝置。 圖／曾士昕提供 分享 facebook

懷表有超過五百年的歷史，傳承了時鐘的技術，最能完整呈現精湛的製表工藝。好的懷表無論外型或構造都很吸引人，因為愈來愈稀有，深具保值性。把玩懷表的第一項要務是練基本功，可上網瀏覽相關資料，或多與前輩交流，遵循「真、精、新」的收藏原則，堪稱「全美」的品相更是值得擁有。

若以機械結構來比較，早期瑞士的懷表機芯大都屬於條形夾板，英國為全夾板式，德國則以四分之三夾板著稱，而材質以銅鎏金居多。在擒縱結構的部分大都搭載螺絲平衡擺輪，雙層游絲，慢擺的18000震頻，較高級的有鵝頸式微調，活動式游絲固定裝置與鬍鬚形擒縱叉。其中螺絲平衡擺輪與上繞的雙層游絲最能展現傳統製表技術。雙層游絲的等時性較佳，各方位誤差小，走時更為精準，現在的新表只有高級機芯才具備。骨董懷表以1900年以後的狀態最佳，也適合日常使用，除了有精湛的製表工藝，走時的精準度甚至一天也能在三秒內，超越現行新表，唯一的缺點就是完全不防水。

附圖為英國製無品牌骨董懷表，生產於1890年，屬於半獵表的設計，雖然是低調的全夾板結構，其精華卻是藏在夾板的下方，包括有芝麻鏈動力傳輸裝置，沒有擒縱叉的設計，而直接以擒縱輪撞擊擺輪的衝擊式天文台擒縱結構，並搭載桶狀游絲，充分展現了精湛的製表藝術。

像這種優質罕見的骨董懷表具有深厚的工藝底蘊，雖然沒有大品牌加持，但從機械構造可以看出是高級技師手工打造的作品，這種等級的懷表愈來愈稀有，只要運作良好深具收藏價值。

現行新表具有衝擊式擒縱結構的小三針基本款至少也要八萬美元，芝麻鏈結構起碼也是八萬到十萬，而複雜的三問報時表則要二十萬，非一般表迷消費得起。

相較之下沒有品牌而功能相同的懷表則容易入手，大概只有新表五分之一到十分之一的價錢。有興趣的表友可從拍賣進入這領域，日內瓦與倫敦通常有不錯的作品，可以趁目前懷表還不是市場主流撿到便宜。

經典即永恆，無法被取代，可留傳久遠，經典永遠深植人心，這正是懷表迷人之處，只要做好功課，就能輕鬆駕馭百年工藝。