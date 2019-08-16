塗翔文／「乘浪之約」：除了純愛以外

2019-08-16 02:15 聯合報 塗翔文 （影評人）



「乘浪之約」劇照。 圖／双喜提供 分享 facebook

我們很容易用「純愛」二字，形容非常單純描寫愛情的日本戲劇或電影，也因為日本人擅長以一種唯美的包裝，把「愛情」當成故事裡的單一主軸，以此牽動著觀眾的喜怒哀樂。「乘浪之約」某個程度上來說確實可以被當成這個路線的作品來看待，導演湯淺政明藉著一個愛人的逝去，描寫另一個人的掛念與難以放下，並講述著人與人之間奇妙緣分的影響，有時竟是如此難以想像的巨大。

故事主角是喜歡衝浪的女主角向水雛子，她與消防員雛罌粟港因一場火災而相識熱戀，但男方因救人意外溺斃，雛子難以接受，陷入憂鬱。直到她發現只要哼唱起他倆的定情之曲，粟港的身影就會化於水中重現，於是她便與粟港的水影共處，欺騙自己他還在身邊。這個故事設定有點像九○年代的賣座片「第六感生死戀」，死去的那個掛念生者而無法離去，生者也放不下對逝者的依戀，於是兩人似是繼續愛著，卻也隱隱感受到那股不切實際的幽傷。

「水」成了電影裡最奇妙的母題與介質。女孩喜愛衝浪，卻因為男友的死亡意外而害怕衝浪；但她又從各種水的意象中重新見到男友的形象，時而在杯子裡、時而在湖河裡，甚至還在灌了水的氣球玩具裡。水的流動變化萬千，最後又與火結合，變成了既巧妙又超寫實的高潮，呼應著男女主角的相識與相戀的一切，成為讓雛子認清現實、走出傷痛的關鍵。水火交融、又有衝浪意象的加入，更是只有動畫世界才能夠合理化呈現的結尾。

生命裡總會遇到很多人事物，有時一個意想不到的遭遇，可能就改變與影響了另一方的人生，但自己卻完全無所知悉。電影裡交織著這樣奇特的緣分，原來粟港的善念與勇於助人，都是因為兒時的意外使然；粟港妹妹充滿負面的性格，也曾受到小時候玩伴的鼓舞與激勵，才不至於走上更悲劇的成長之路。「乘浪之約」延續著湯淺政明前作「春宵苦短，少女前進吧！」裡豐富的想像力與動畫畫風上的流動感，題材上除了純愛，亦充滿積極、陽光的正面能量，鼓舞著所有失去至愛的人們，如何繼續在人生道路中勇往直前。