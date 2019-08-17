麥若愚／「用九柑仔店」守護暖心的所在 一部不三立的三立華劇

2019-08-17 17:00 聯合報 麥若愚（資深媒體人、影評人）



我曾經連續十多年採訪東京影展，千禧年後最讓我驚訝的是大量日本漫畫改編成電影，而且還不是一般傳統定義的漫畫商業內容，都是能擠進影展正式競賽的深層省思社會嚴肅之作，讓我對日本漫畫有全新理解。

「用九柑仔店」以漫畫原著改編。圖／三立提供 分享 facebook

好萊塢電影產業現今整個被漫畫把持，漫威與DC的英雄漫畫已成為美國電影產值的大宗，當然這又是另一個面相與話題。

台灣從8、90年代電影新浪潮之後，改編短中長篇小說的風氣轉為滯緩，更遑論原本就發展並不蓬勃的漫畫，「烏龍院」、「澀女郎」並未帶動風氣，如今台劇 (偶像劇/寫實劇)在製播成績上屢創佳續，各種原創IP需求大增，漫畫IP自然也因運而生。青年漫畫才子阮光民 (東華春理髮廳)得金漫獎雙料大獎 (包括年度漫畫大獎)的「用九柑仔店」，就是台灣最強漫畫IP轉化成強勢劇作的指標性產物。

「用九柑仔店」有很濃厚的「懷舊、守護」主題，在現今年輕人瀰漫功利主義的思潮下，男主角俊龍 (張軒睿)願意放棄他在大都會看好的事業潛力起步，回到從小生長的鄉鎮，去延續阿公一生志力服務鄉里的柑仔店。雜貨舖 (柑仔店)在便利商店興起下，早就是被時代遺棄的舊名詞，但是圍繞在柑仔店裡店外的古早濃郁人情味，卻是現今便利商店找不到的人際關係。

張軒睿今年又以「用九柑仔店」吸眼球。圖／三立提供 分享 facebook

從這題旨出發，「用九」交織出上下兩代的記憶與故事，從阿公(王柏傑/林義雄)當年做富家長工帶千金私奔開創柑仔店，到俊成長過程的缺憾溫暖與北漂又返鄉，阿公身邊的生死摯友、俊龍長成周遭的玩伴同黨，加上男女情感的交集與歸屬，譜出綿密誇越三代60年的龐大卡斯陣容。

「用九」看到台灣演員的壯碩實力，尤其鍍金的老中青三代匯聚。林義雄是我年少時看老三台閩南語劇的當家小生，如今白髮蒼茫但依舊帥氣英挺; 王柏傑的演技經過粹練成熟，他首集的表演讓我看一次哭一次; 張軒睿去年還是新人今年無疑能憑此劇大紅。

「用九柑仔店」演員選角很獨特。圖／三立提供 分享 facebook

演員陣容最驚人的並不是卡斯的壯盛，而是不同世代演員飾演同一角色的表演完整度與周延性，諸如: 林義雄/王柏傑同樣氣宇軒昂的五官，丁國琳/孫可芳仿彿同一人的連貫性口條與神韻;還有張軒睿/莫允雯童年演員的目光與特質。選角要求與表演訓練的細膩度，在台灣過往影視劇裡很罕見。

總導演高炳權曾以電影「愛的麵包魂」一鳴驚人，「用九」延續他「愛」片裡最讓人響往的鄉鎮風土情懷，瑰麗的鄉鎮景緻加上絕對高水準的配樂，每每能觸動沈醉與省思的心弦。

「用九柑仔店」原來真有原作阮光民阿公開的雜貨舖原形，阿公取店名「用九」深富謙懷的哲理，自詡不是十分最好的卻什麼都有能用到長長久久，以這個謙懷劇名拍成的劇作，已經為「用九柑仔店」譜寫人生與生命哲學的涵境。