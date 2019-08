高琹雯/「食言」一輩子 紐時首位女性餐廳評論人Mimi Sheraton

2019-08-07 23:48 聯合報 高琹雯 LIZ,美食作家



Mimi Sheraton是《紐約時報》第一位女性餐廳評論人,任期為1975至1983年。 圖/取自Mimi Sheraton推特 分享 facebook 自從Craig Claiborne於1960 年代建立《紐約時報》的餐廳評論制度後,報紙飲食版似乎又成為男性的場域,餐廳評論人的權威感與專業形象在讀者眼中穿著西裝,直到Mimi Sheraton出現。她是《紐約時報》第一位女性餐廳評論人,任期為1975至1983年。

Mimi Sheraton直到現在都很活躍,發推特、做Podcast、寫博客,網路聲量勃勃,一點也不像93歲的老奶奶。「以老人來說我太有活力了(I’m too young to be this old)。」2004 年她接受老東家《紐約時報》訪問時如是說,當時她78歲,如今這句話還能再說一次。

也難怪,她可是第一位喬裝易容去吃飯的餐廳評論人(這招不是Ruth Reichl發明的),她堅決相信餐廳評論人必須匿名隱形,「時間已經證明了,食評家會得到特別的關照、特別的餐點,任何不這麼認為的人,不是笨蛋就是騙子。」《紐約時報》設下的規矩是,餐廳評論人撰文前必須造訪餐廳至少3次,Mimi Sheraton時常去到6次至8次。為了一篇〈上哪去吃紐約最棒的煙燻牛肉與鹹牛肉〉(1979年),她在一天內評比了104款三明治,斤斤計較包夾其中的肉片品質與三明治的組織構造。

在加入《紐約時報》以前,她就做過驚人之舉:嚐遍Bloomingdale’s百貨美食部門的每一樣商品,共1196項,花了11個月。1972 年那篇《紐約》雜誌的驚世鉅作亮相後,招來法國高級食材店「Fauchon」的邀約:您願不願意來巴黎度過一個周末呢?

但若只是堆疊資料勤奮做工,Mimi Sheraton也不會盛名綿延。她觀點犀利,文筆精鍊,一針見血箭無虛發,即便時常語出驚人,卻也因實證堅強論理有據,不會形象破損。美國法籍名廚Jean-Georges Vongerichten曾如此美譽Mimi Sheraton:「她的知識沒有界線,她的風味字彙終極完美,她的意見堪比黃金。」她的後輩、曾任紐時餐廳評論人的Ruth Reichl也說,Mimi Sheraton堅強、無懼、直率,讀她的評論總能強烈感受到文字背後的那個人,「從事這工作愈久,我就愈尊敬她。」

Mimi Sheraton寫作不輟,2004年出版自傳《食言:一輩子的胃口 》,2015年出版《死前必須吃的一千種食物》。現在仍然可以在美國主流媒體讀到她的文章,她在推特上的自言自語仍然可以掀起軒然大波。2017年,她看不慣美國的羽衣甘藍狂潮,發推文說羽衣甘藍可以「從農場到垃圾桶」,群情激憤;2018年,她看不過眼美國人迷戀楓糖漿,發推文指稱楓糖漿是典型的美國壞口味,眾聲喧嘩。然後她分別撰文闡述己見,燦爛文采與其鮮明的好惡一般,柴旺火烈。

談到美食評論,Mimi Sheraton 同樣強調寫作的能力與食物的知識。她認為,有時候寫作的專業性已超越美味的享受,「不論你有沒有心情,這是你的工作且你必須完成它。這和肚子餓不餓無關,我已經60年沒有餓過肚子了。」