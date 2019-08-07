高琹雯／「食言」一輩子 紐時首位女性餐廳評論人Mimi Sheraton

2019-08-07 23:48 聯合報 高琹雯 LIZ，美食作家



Mimi Sheraton是《紐約時報》第一位女性餐廳評論人，任期為1975至1983年。 圖／取自Mimi Sheraton推特 分享 facebook 自從Craig Claiborne於1960 年代建立《紐約時報》的餐廳評論制度後，報紙飲食版似乎又成為男性的場域，餐廳評論人的權威感與專業形象在讀者眼中穿著西裝，直到Mimi Sheraton出現。她是《紐約時報》第一位女性餐廳評論人，任期為1975至1983年。

Mimi Sheraton直到現在都很活躍，發推特、做Podcast、寫博客，網路聲量勃勃，一點也不像93歲的老奶奶。「以老人來說我太有活力了（I’m too young to be this old）。」2004 年她接受老東家《紐約時報》訪問時如是說，當時她78歲，如今這句話還能再說一次。

也難怪，她可是第一位喬裝易容去吃飯的餐廳評論人（這招不是Ruth Reichl發明的），她堅決相信餐廳評論人必須匿名隱形，「時間已經證明了，食評家會得到特別的關照、特別的餐點，任何不這麼認為的人，不是笨蛋就是騙子。」《紐約時報》設下的規矩是，餐廳評論人撰文前必須造訪餐廳至少3次，Mimi Sheraton時常去到6次至8次。為了一篇〈上哪去吃紐約最棒的煙燻牛肉與鹹牛肉〉（1979年），她在一天內評比了104款三明治，斤斤計較包夾其中的肉片品質與三明治的組織構造。

在加入《紐約時報》以前，她就做過驚人之舉：嚐遍Bloomingdale’s百貨美食部門的每一樣商品，共1196項，花了11個月。1972 年那篇《紐約》雜誌的驚世鉅作亮相後，招來法國高級食材店「Fauchon」的邀約：您願不願意來巴黎度過一個周末呢？

但若只是堆疊資料勤奮做工，Mimi Sheraton也不會盛名綿延。她觀點犀利，文筆精鍊，一針見血箭無虛發，即便時常語出驚人，卻也因實證堅強論理有據，不會形象破損。美國法籍名廚Jean-Georges Vongerichten曾如此美譽Mimi Sheraton：「她的知識沒有界線，她的風味字彙終極完美，她的意見堪比黃金。」她的後輩、曾任紐時餐廳評論人的Ruth Reichl也說，Mimi Sheraton堅強、無懼、直率，讀她的評論總能強烈感受到文字背後的那個人，「從事這工作愈久，我就愈尊敬她。」

Mimi Sheraton寫作不輟，2004年出版自傳《食言：一輩子的胃口 》，2015年出版《死前必須吃的一千種食物》。現在仍然可以在美國主流媒體讀到她的文章，她在推特上的自言自語仍然可以掀起軒然大波。2017年，她看不慣美國的羽衣甘藍狂潮，發推文說羽衣甘藍可以「從農場到垃圾桶」，群情激憤；2018年，她看不過眼美國人迷戀楓糖漿，發推文指稱楓糖漿是典型的美國壞口味，眾聲喧嘩。然後她分別撰文闡述己見，燦爛文采與其鮮明的好惡一般，柴旺火烈。

談到美食評論，Mimi Sheraton 同樣強調寫作的能力與食物的知識。她認為，有時候寫作的專業性已超越美味的享受，「不論你有沒有心情，這是你的工作且你必須完成它。這和肚子餓不餓無關，我已經60年沒有餓過肚子了。」