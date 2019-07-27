戴天易／台劇復甦 多元風格自製劇開創新局面

2019-07-27 17:00 聯合報 戴天易



劉以豪(左)與郭雪芙在「我們不能是朋友」中的表現有如「成人式」。圖／八大提供 分享 facebook 近年因大陸影視快速成長，而主管機關無法及時隨其國情、產業趨勢需要，適時靈活的提出各種限制命令，導致許多影視平台、製作公司來台灣尋找內容。台灣自製戲劇題材日趨多元，除了三立、TVBS電視台有不同定位風格的自製劇外，八大電視台在王克捷總經理入主後也加入戰局，大量投入自製戲劇，如近日熱播以霸道總裁為題材的「我們不能是朋友」在大陸視頻網站上架至今已累積超過3.5億的點擊率。不論在電視或OTT平台播出的成績都相當出色。另外近日在華視播出的律政職人劇「最佳利益」收視率也一度衝破1.06，更別說今年上半年度台劇代表作「我們與惡的距離」創下3.4的高收視率，口碑廣受各方好評；由TVBS張孝威董事長推動的華語八點檔「女力報到」更於日前創下3.09的高收視率，讓台灣影視產業露出了一絲曙光。

劉以豪(右)、郭雪芙（中）在「我們不能是朋友」中的感情發展受矚目。圖／八大提供（ ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ） 分享 facebook

愛奇藝近年來加入台灣自製戲劇的版圖，製作「1006的房客」、「種菜女神」、「人際關係事務所」等多部膾炙人口的戲劇，除此之外，Netflix也陸續投資華語原創自製戲劇「罪夢者」、「極道千金」。不僅海外OTT平台將觸角伸至台灣，台灣OTT平台也百家齊放；CHOCO TV在被LINE TV合併之前製作了「靈異街11號」，憑藉優秀的主創團隊與精良製作，讓此劇一舉拿下文化部補助。「靈異街11號」是LINE TV繼「HIStory3圈套」後，今年第二部自製戲劇。去年11月CHOCO TV被LINE合併後走入歷史，但自製劇持續爆發，「靈異街11號」上周首播，強烈的畫面風格、寫實逼真的佈景陳設，還有跳脫偶像劇的演員表現，讓此劇在網路上幾乎零負評。第一集除了恐怖度破表，引發觀眾熱烈討論，如：不要半夜看以免睡不著、開場激烈的打鬥戲、李國毅與太保的父子親情戲、李國毅看得見鬼又被迫繼承葬儀社等，都是觀眾願意追看的焦點。此外，男主角李國毅講台語、抽菸、罵髒話；女主角簡嫚書戴眼鏡、紮馬尾造型真實如平民，還有「怪得很自然」的葬儀社員工大文，寫實生活化的造型和演出引發觀眾討論。

《靈異街11號》主要演員喜翔（左起）、太保、李國毅、簡嫚書、大文等人出席。本報資料照片 分享 facebook

前CHOCO TV內容長，同時也是「HIStory3圈套」監製、「靈異街11號」製作人張庭翡曾表示：「台灣OTT平台競爭激烈，自製劇是聚集觀眾目光和建立品牌的積極做法」。CHOCO TV從一開始用低成本的BL劇快速吸引觀眾，不但話題性十足，同時也捧出許多戲劇新星，甚至獲得金鐘獎入圍肯定。第三季的「圈套」製作規格與品質明顯提昇；「靈異街11號」更是完全不同的類型戲路，由此可見台灣的製作能量之大，張庭翡對於台灣在地OTT平台自製內容推動也有歷史性的功勞。

幾年前大家還說台灣影視已經是夕陽產業，但這一年來許多熱血份子重新燃起熱情，我看到在文化部影視產業局跟業者的共同努力下，數位電視節目內容品質開始提昇；讓沉寂已久的影視產業出現一線生機，不少台灣在地內容開始嶄露頭角、邁向國際。更讓人振奮的是由鄭麗君部長所領導的文化部成立文策院以振興台灣影視文創產業，幫助台灣在地內容走向國際舞台。由前瞻計畫所輔導的「我們與惡的距離」、文化部廣播電視組補助輔導的「最佳利益」已為台劇打了一劑強心針。同為文化部廣播電視組補助輔導的「靈異街11號」用看得見鬼的葬儀社送行者來包裝寫實的人倫情感；三立電視台即將推出的「用九柑仔店」為台灣漫畫IP改編，由近年相當被看好的新一代明星張軒睿回鍋演出，以一間小柑仔店開啟一整個城鎮的故事，都將為下半年的台劇開創新局面。