于國華╱憩陶：歡言得所憩，咖啡聊共揮

2019-07-19 23:48 聯合報 于國華 （文化觀察者）



「泥紋杯」由陶土和瓷土混合，以高溫燒成，每一隻色澤都不相同。 圖／于國華提供 分享 facebook

在「憩陶」喝咖啡，把玩「紋泥杯」，灰白相抱的螺旋，有著水墨趣味。主人卜柏誠進來，端著剛出陶鍋的咖啡豆，襯衫濕透、額頭吊著汗珠。

「憩陶」開張不到一年，位置很特別，在苗栗縣頭份工業區，稱做「蘆竹湳」的村裡。柏誠說，偶然來蘆竹湳，很驚訝台灣竟有這樣的聚落，保留五十多棟三合院。但在村裡，抬頭就看見化學工廠，和不斷吐氣的高聳煙囪。

他被眼前景象感動了。能在這裡做些什麼？另一個念頭：經營咖啡館，跳出來和眼前景象掛了鈎。於是，「憩陶」在一間三合院開幕，前門正好望向煙囪。

看起來，柏誠是講究原則的酷哥；聊天才知道，他的心裡，充滿著好奇和探索。學機械工程，在台塑企業任職十年，穩定的工作反而讓他懷疑，這是自己要的人生嗎？他離職去了景德鎮，參與父親的陶瓷材料事業，天天觀賞各種器物，從藝術珍品到日常用品；他和當地師傅交流，與來自歐美的藝術家做朋友，研究如何調配特殊比例材料、挑戰陶瓷限制。

人生該怎麼過？這個問號，一直掛在心中。在景德鎮五年，柏誠回台灣放空自己，各種機會聚集而來。認識有個性的咖啡店老闆，愛上分享交流，學習陶鍋炒咖啡，想在特殊地方開店分享陶瓷和咖啡。最後，這些因緣的總合，就是位在蘆竹湳的「憩陶」。

「憩陶」最好的座位，在三合院主間的原木長桌，面前的柏誠沖著咖啡，架上各種瓶罐杯盤，是他在景德鎮開發的產品。談到陶瓷的美，他認為，應該從生活中最實用的器物開始講究。隨手用的陶瓷，質感很重要；他的經驗指出，好質感至少有幾個條件，材料、製胚技術，和窯燒溫度。

手上的「泥紋杯」，手工揉合陶土和瓷土製胚，用高溫1330度，燒出透光的細緻質感。陶、瓷兩種土質天差地別，景德鎮沒有這樣混用的傳統，柏誠請師傅多次試驗，才終於成功。看似單純的小杯，表面光潤，每隻色澤不同；內面的厚薄變化，卻是成功燒製的關鍵。

用陶鍋炒咖啡是另一項堅持。為了克服陶鍋缺點，他開發了承受更高溫差的鍋體，能夠預熱到高溫，直接下冷豆烘炒，再調節火力控溫。比起自動機械烘豆，陶鍋很原始，每一鍋都是挑戰，反而讓柏誠樂此不疲。

我從「憩陶」後門出去，穿過窄弄，好像還聞到咖啡香氣。想起李白詩句：「歡言得所憩，美酒聊共揮」，美酒換成咖啡，就是在「憩陶」的感受了。端著紋泥杯，從咖啡、陶瓷聊到人生，分享是學習，更是日常的休息。