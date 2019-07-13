繼「限韓令」、「限古令」後出現「限美令」

2019-07-13 17:00 聯合報 梁良（知名編劇）



是的，若按中美貿易戰的發展和中國政府近月來所採取的一些異常措施來衡量，答案已呼之欲出。

美國總統川普「得寸進尺，堅持不合理的高要價」，宣佈於2019年5月10日起將對2000億美元中國輸美商品加徵關稅提高至25%，導致雙方談判受挫。」中國的傳媒公佈此信息不到一周，原來定檔5月19日在浙江衛視和山東衛視播出，由孫紅雷、辛芷蕾、曾舜晞、蔣依依等主演的電視劇《帶著爸爸去留學》，即被臨時宣佈延期播出，由電視劇《我的真朋友》接檔。這顯然是個針對性的報復行動，不過打擊到的對像是中方的影視業者而非美方。

《帶著爸爸去留學》被視為「親美」，因而臨時遭下架。 分享 facebook

《帶著爸爸去留學》關注的議題是在美國發生的「中國式父子關係」，主要探討中美文化差異、教育觀念和方法的不同、以及親子關係等現實主義的話題，在正常狀態下，怎麼說都是個值得肯定的正面取向的家庭劇。此劇由東陽啟蒙影業有限公司製作，劉珂編劇，姚曉峰導演，立項於2016年，殺青於2018年11月左右，全長46集。據5月14日《帶著爸爸去留學》的新聞發佈會上透露，該劇90%劇情發生在美國，不僅取景地在美國、有美國演員參演外，還有一些美國發生的社會事件穿插在劇情之中。可能正是因為它如此「親美」，放在中美貿易戰打得如火如荼的今天就顯得十分「政治不正確」，因此被臨時下架也就一點都不奇怪。在大陸不是有一個人人耳熟能詳的說法：「計劃跟不上變化」嗎？

李易峰主演的《我在北京等你》（原名《在紐約》）。 分享 facebook

這一次《帶》劇的遭遇，對其他一些內容涉及美國的電視劇來說也是敲響了警鐘，由李易峰主演的《我在北京等你》（原名《在紐約》）、電視劇版《北京遇上西雅圖》等正在製作的劇，未來的市場命運當然很難令人樂觀。

中方主管當局既能對國產劇施重手，對美國影視作品當然也會採取嚴懲措施。正在中國熱播的美劇《權力的遊戲》第八季大結局硬生生不准在國內的視頻平台如期播出，正在追劇追得興起的大批美劇迷都得逆來順受。同時間仍在戲院熱映中的好萊塢大片《復仇者聯盟4：終局之戰》也不准金鑰延期，無法繼續在中國的院線上映下去，影片票房被迫止步於42.39億人民幣（已是中國最賣的外片），無法更上一層樓。據悉，這還是《復仇者聯盟》系列影片首次未獲准金鑰延期。

慾望之城改名為渴望生活。 分享 facebook

雖然中美貿易戰現在已迅速升溫至經濟戰、科技戰、甚至人權戰，對立情況來越嚴峻，但畢竟仍未正式決裂，雙方政府仍然希望有簽訂協議的一天，所以在影視劇的領域，中方對「限美令」這張牌的威力仍未盡情發揮。6月份的大陸電影院線，仍在全面上映《X戰警：黑鳳凰》、《哥吉拉II怪獸之王》、《阿拉丁》、《大偵探皮卡丘》等好萊塢大片，讓它們以市場主力姿態繼續支撐著今年已出現明顯衰退的大陸電影票房。不過，7月份以後的「限美令」是否會加大到類似「限韓令」（註）的威力，沒有人說得準，但各種傳言一直不斷，已有圈內人警告「請勿使用美國藝人、美國主創，更不要選擇赴美拍攝」，還有人煞有其事地預告「好萊塢影片即將停止進口審查」。萬一真的演變到這個地步，美國人故然無法繼續在全球第二大的影視市場賺取可觀的利潤，而中國的影視環境也會迅速倒退回30年前的閉關鎖國狀態，曾經的「影視大國夢」，也真的成了王傑的名曲「一場遊戲一場夢」。

註：因南韓部署薩德飛彈系統，中國政府即全面限制韓國藝人和影視節目在大陸的市場出現，此措施在2016年9月1日開始實施，至今已近3年仍未有放寬跡像。不過，中國官方對外表示，從來沒有聽說過所謂的「限韓令」。