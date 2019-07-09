吳永誠／無需等待的手機點餐付款

2019-07-09 23:31 聯合報 吳永誠（3C部落客）



日本連鎖牛丼店，在全日本約1,700家店導入新系統，讓客人用手機App自助點餐結帳。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

由於人力短缺以及人事成本高漲，許多商店持續引進新的IT技術做為因應，像零售業就在試探無人商店的可能性，外食產業則是加緊導入手機App點餐和結帳的腳步。

透過新技術來減輕人員的工作負擔進而提高服務品質，已成為現今外食產業的營運重點，像日本有家連鎖迴轉壽司店就在壽司軌道上安裝攝影鏡頭，由電腦來判斷客人吃了多少盤，不需要再由店員來清點計算；另一家連鎖牛丼店，則是在全日本約1,700家店導入新系統，讓客人直接用手機App自助點餐和結帳，讓客人能更快地享受到餐點。

使用方法是，客人進到店內找到位子坐下後，不用等店員過來，拿起手機用專屬App選擇餐點，再掃描桌角的QR-Code，最後選擇信用卡進行結帳，就算完成了點餐程序，接下來就等店員送餐；由於費用已經結清，用餐完畢後不需要拿著帳單到櫃台等結帳，直接離開即可。

對店家來說，這種方式最大的優點是能減輕人員的工作負擔，而客人也不會因為店員忙碌而遲遲無法點餐或結帳，尤其在用餐的尖峰時間更能發揮功用，對懶得開口說話的人也是一大福音。運用App除了能管理和直接使用電子折價券外，在前往餐廳的路上，或是平時的零碎時間，就可以先行研究菜單，也可以把常點的餐飲組合儲存下來，更能加快點餐的速度；而內用和外帶都用同一套系統，也就不容易產生「怎麼都在出別人的餐」的抱怨。

在行動支付發達的中國大陸或許不稀奇，在台灣也已經有連鎖速食業者導入了這樣的機制，但在日本還算新鮮，因而引起很多討論。許多網友除了稱讚不用等待店員之外，也覺得這樣子店員就不會碰到錢，更有助於整體的食品衛生，用電子折價券也不會感到不好意思，但是出乎意料的，也有不少人不喜歡這樣的方式。

主要的原因在日本外食業有獨特的「券賣機」（食券販賣機）文化，所有菜色和價格都在機器上列得清清楚楚，客人進門就先選擇餐點並付費購買餐券，廚房的螢幕立刻就顯示訂單。很多人就覺得另一家採用券賣機的牛丼連鎖店，點餐流程比起用手機App更快更方便；還有人替店家擔心，店內正忙的時候，要怎麼快速確認沒付帳就離開的客人是用App點餐付費？

原本以為台灣人的接受度會比較高，問了一些朋友，多數還是希望由店員來點餐和結帳，理由是都已經坐在店裡了，其實不差這一些時間；有人則是希望由店員來介紹餐點的特色，彼此有些互動和交流，這些都是App點餐和付款在推廣上所面臨的問題。

當然店家肯進行投資提供多樣化的支付方式還是好事一件，在無現金支付潮流以及減輕人員工作負擔的前提下，未來肯定會有更多店家導入這樣的機制；或許由客人自行點餐結帳並且取餐收盤的「全自助」餐廳也會逐漸增加，餐飲業也會因而出現不一樣的風貌。