張臻䔶／「幸福一家人」 讓你反思家庭的意義

2019-07-06 17:00 聯合報 張臻䔶（媒體人）



李立群(右)與邱澤在「幸福一家人」中演父子。圖／八大提供 分享 facebook

「對不起，爸爸沒本事」

2018年，微博上流傳著這麼一條關鍵詞，引發了傳媒觀眾及網路使用者對於寫實人生的熱議；它源自同年以先網後台模式，相繼於優酷網及北京衛視播出的電視劇《幸福一家人》，該劇目前也在八大電視台和愛奇藝熱播中。

董潔、翟天臨在「幸福一家人」吻戲。圖／愛奇藝台灣站提供 分享 facebook

《幸福一家人》的故事就像張蜘蛛網，以賣麵的單親爸爸房永福作為中心，向外發散出他與兩兒一女之間的日常互動，交織著一個家庭中可能發生的種種問題。乍看淡淡的、平凡的生活裡，潛藏著的是一位父親對兒女們緘默卻深刻的情感、是子女們在生活中的掙扎和成長。

劇中，爸爸房永福（李立群飾）和大女兒（董潔飾）、大兒子（邱澤飾）以及小兒子親子之間長年溝通不良，看似一家人卻不同心的狀況令他常感失落惆悵。在房永福生患病生命倒數之際，他下定決心向三個子女提出「不孝訴訟」，徹底震驚了三個孩子、更震驚了所有觀眾。在「至親鬩牆」的震撼彈下，我們不知不覺也開始跟著劇中人審視，自己和父母親之間，是否存在著太多的習慣、太多的理所當然？我們是不是都忘了要珍惜身邊的人，莫等失去了才來後悔？

《幸福一家人》作為一部親子為主線的家庭倫理劇，在大兒子及大女兒各自的感情線上，運用了偶像劇的包裝來調和劇情的節奏與進展，讓觀眾在反思親情議題的同時，也能享受愛情帶來的酸甜滋味。尤其在父親告發子女後，親情線便顯得更為突出，其他副線自然圍繞著這個設定運行，使得霸道總裁配灰姑娘、白富美配窮小子的傳統情節有了超人意料的發展和反轉。

當子女們慢慢發現父親提出訴訟的真正用意，逐漸瞭解父親為兒女著想的心理，曾讓觀眾氣得牙癢癢的三個孩子也逐漸嶄露不同的面貌。每個人都有他們的苦衷、他們的遺憾、和那些難以越過的坎，親子之間的愛，或許只是不說，但並不代表愛不在．在一眾實力派演員的演繹下，吵吵鬧鬧、含淚帶笑的一家人，無論是李立群對兒女的唸叨、知道父親患病時邱澤的反應、面對父親說出「對不起，是爸爸沒本事」時兒女們心中的酸楚，每個片刻回憶起來，都是打動觀眾的催淚彈。

邱澤(右)與李立群在「幸福一家人」中演父子。圖／八大提供 分享 facebook

大陸的戲劇市場龐大，去年播出各類型戲劇高達400部，且領軍收視話題的流量IP戲劇製作費均為天價。然而像《幸福一家人》這樣的原創戲劇卻以優酷網路平臺和愛奇藝統計共35億點擊次數、全大陸衛星電視年度收視第5名的佳績脫穎而出，成為2018年的收視黑馬，原因何在？

「接地氣」和「共鳴」便是箇中原由。

《幸福一家人》的主創團隊大多出自台灣，金鐘導演馮凱特別擅用鏡頭語言，靠著畫面堆疊把觀眾帶入劇中，加入台灣特有的細膩情感，以生活中一些細微末節，一些時下家庭裡會出現的現實衝突，淡化了家庭劇一定要狗血撒潑的定式。歷經三年研磨，本劇已不僅僅是一部家庭劇，《幸福一家人》的魅力就在於比起電視劇，它更像是你我正在共同經歷的一段人生。

每個觀眾都能在劇中找到自己人生的縮影，空巢老人、大齡剩女、不婚主義、入贅、孝而不順、職場戀情等社會百態，更是近代急於檢視和探討的議題，通過快節奏多線路的劇情形式，《幸福一家人》能夠覆蓋到更多的觀眾、更多的問題，從而引起更多的人一起思考，成為一部反映家庭生態的百科全書，也對這部看似家長裡短的電視劇主題，進行了另一層面的深化。

此外，演員的選角及對角色的貼近和理解也是本劇的一大重點。看似樸實無華的家常小事，實際上對於演員的演技卻是更高度的挑戰．其中，四十年的老戲骨李立群，以及以電影《誰先愛上他的》拿下臺北電影節影帝的邱澤，飾演父子的兩人對起戲來分分鐘令人揪心。

印象最深的一場戲，作為醫生的大兒子（邱澤飾）由於沒有任何家世背景，總無法受到醫院重用，因而責怪父親（李立群飾）「我有哪一點是靠您的栽培？」，或許有許多人感同身受、和邱澤一樣渴望能從一開始，就站在一個更高的出發點；但當李立群顫抖著身子和兒子道歉：「是爸爸沒有能力，是我對不起你。」，看到演員們眼中噙淚不語的畫面，我們就能感受到這部戲的精隨---真正無私的愛，是希望你能幸福。

本劇演員同時掌握了略帶鬆弛感的生活氣氛，以及別具巧思的對立磨合，把細碎紮心的人生悲喜、市井生活裡的人情冷暖細膩呈現，成功放大了觀眾對角色和故事的共鳴。

《幸福一家人》巧妙地起以衝突矛盾，收以溫情包容．或許人生在面臨種種問題時，就如同劇中的形形色色，有想得通的、有想不通的，有能解答的、更多的是一世糾結，而我們能夠即刻做到的，便是表現愛、說出愛，珍惜家人間相聚的每分每秒，這也正是《幸福一家人》等家庭劇能反饋社會的現實意義。