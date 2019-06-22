麥若愚／噬罪者 這是個「罪與罰」的故事

2019-06-22 17:00 聯合報 麥若愚



公視新台劇「噬罪者」取了個很文學味的劇名，從首播的兩集看，這是個「罪與罰」的故事，發生在兄弟兩人身上，以13集劇幅和首播優質推斷，應該會抽剝出更複雜的懸疑與心理。如果想從劇名再猜敲情節，可以試試英文劇名「Hate the sin，Love thesinner」，畢竟這劇被Netflix買下同步播，英文劇名也能透露劇涵。

公視新戲「噬罪者」男女主角曹晏豪（左起）、夏于喬及莊凱勛。記者侯永全／攝影 分享 facebook

首集「自由」講哥哥莊凱勛假釋出獄，從殺人犯變更生人，導演第一個鏡頭開的漂亮，從監獄門的監視窗往裡推到莊凱勛身上，這個因罪被囚禁的身心，被開場的鏡頭語言覆蓋，即使出獄，罪與罰仍然被吞噬，包括莊凱勛回到家不睡床睡地板 (形同監獄通舖); 母親應采靈的過度保謢有如又被關進母親心房牢籠; 以及做千金小愛司機後把遺棄小鳥關進鳥籠放在睡床旁。

雙掛導演的賴孟傑、張亨如都出自金穗獎，還在起步中，卻能把大堆頭與複雜劇幅的「噬罪者」，掌控出懸疑推理中帶著藝術氣息的節奏與質感，令人驚喜與期待。其中多場戲的鏡頭構圖與視框出色，包括一場莊凱勛發惡夢、夢境他做助教時在校園被學生追逐、頂樓陽台灑落考卷、考卷飛落的畫面襯構摩天高樓錯置的天景; 抑或第2集「秘密」莊凱勛與女友夏于喬仰看巨型飛機從頭上呼嘯而過的刺激浪漫拍拖 (應是松山機場跑道頭巷弄取景)，視覺手法富創意。

挑大梁的莊凱勛具備金鐘影帝與金馬男主配角提名實力，演技駕馭全劇氣場，他出獄後平頭黑眶眼鏡的陰鬱心理，主宰著全劇主調氛圍，但回敘戲他戴上假髮演校園老師，年輕斯文帥氣一點都不違和; 當然優質台劇尺度也要向美劇看齊，莊凱勛一場站身淋浴用水盆從頭倒水而下的戲，露出背面全裸包括結實渾圓的臀部，展現要做大戲主角必須從裡而外一應俱全的條件。

林子熙(左)在「噬罪者」中是曹晏豪的正牌女友。圖／公視提供 分享 facebook

然而大堆頭卡斯陣容裡最令我驚艷的是演弟弟的曹晏豪，他當年電影處女作「獨一無二」明顯被金馬最佳新人獎忽視，轉往電視劇發展表演突飛猛進。「噬罪者」從開場懂事貼心迎接哥哥出獄的弟弟，循規蹈舉的汽車銷售員與暖男型的男友，沒想到一通臨時處理汽車事件電話後離開約會中乖巧女友，下場戲竟是與有夫之婦蔡淑臻車震通姦，精彩的劇本埋下這個弟弟背後隱藏不為人知的巨大秘密。

夏于喬在「噬罪者」中展現倔強女人味。圖／公視提供 分享 facebook

曹晏豪的眼神與笑容，可以靦腆善良，像個純真無邪的大男孩，也可以陰鬱城府，讓人摸不透內心盤算，他和莊凱勛的兄弟情仇戲，在「噬罪者」中可以擦出一如港星劉德華/梁朝偉 (無間道)或周潤發/郭富城 (無雙)這樣的雙強火花。

「噬罪者」首集「自由」是節奏工整的序場，但已有弟弟曹晏豪的性情揭露與伏筆; 第2集「秘密」尤其夏于喬角色出現後人際與情感開始複雜; 從大堆頭的角色網路看，除了噬罪的原罪要抽絲剝開莊凱勛與弟弟女同學的生死殺機，沾到人婦的曹晏豪與女友的崎途，莊凱勛在富家做司機接送的鬼馬千金（混血新演員金凱德笑開的容顏像小王祖賢）等，血或淚、罪與罰、人性的墮落與救贖，接下來11集的追劇應該不算費時耗神的噬罪，而是賞析優質台劇的心靈救贖。