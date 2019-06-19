邱一新／再嘗麵包果

2019-06-19 23:14 聯合報 邱一新（美食作家）



璞石咖啡館的麵包果湯。 圖／邱一新提供 分享 facebook

遊看花蓮，一次又一次，轉山，涉水，眺海，探覓傳統業作（如花蓮溪出海口撈鰻苗），固然也至「璞石咖啡館」，某種拜望儀式。璞石曾倡議「慢城花蓮」，是花蓮「自宅職人」範例，工作就在生活裡，夫烘豆煮咖啡常被樂道，妻開辦「寫寫字採編學堂」出版書刊，讓每個人都可以說故事，但稱花蓮之「故事居所」（Storied Residence，一種歷史家園的概念，找尋住民的生活故事），或最名副其實。故吾人樂坐其中。

璞石亦供簡吃如義式麵飯，但今次所嘗例湯教我驚喜，竟是暌違久矣之「麻姬露」—「麵包果」阿美族語，僅擱薑絲，味道清鮮怯暑，惟果肉多籽，須嗑殼吃籽仁，口感似花生米之鬆脆，頗添食趣。

然花蓮之外，麵包果料理罕見，樹蹤卻遍布全島—有謂三十多年前政府曾廣推，但民間嫌果皮難削又須浸除黏液才能煮食，故七、八月盛產便任其熟透落地，暴殄天物之至，不若花蓮人知味。

言此物，不由得想到蔡珠兒《紅燜廚娘》曾回憶幼時住花蓮之五十年代吃景，提到花蓮到處都是麵包樹，常有鄰居摘油黃肥大的麻姬露來送，媽媽便用小魚乾煮湯，謂滋味「粉粉的有點甜，很好喝」；又云媽媽用曬飛魚乾和薑絲燒麻姬露，更是「鮮美清甘」；可見麵包果在花蓮極其家常，迄今，仍是在家習吃之菜餚，故食肆難得見，惟菜市場或有售削好皮者，詢之吃法，除了珠兒家母食單，還能炸天婦羅、炒肉絲、煮綠豆湯。

此物原產馬來群島、玻里尼西亞，或謂南島語族載入本島；或推測達悟族從菲律賓引入蘭嶼（作為拼板舟樹材），再散播東海岸才成為原民食物。而此物也因富含澱粉纖維，烘烤後味道似麵包故名Breadfruit，這毋寧是有趣描述，不知可有人「烤」證之？

另就是，食物最能激發人之懷想，亦常使某些食物與某些人或某些地方連結；即以我為例，初嘗麵包果便極驚艷，有醋拌沙拉，也有焗烤，乃阿美族名廚陳耀忠創作。昔年，耀忠在家前院擺三兩桌，以三個女兒之名命店名「陶甕百合春天」，只接預約，便潛海入山採集，憑靈感設計風味餐，味道之好超乎大夥想像，令人識見阿美族採集文化，席間即興唱聊，其非部落的故事居所乎。像這樣的吃食最能引起共鳴，故有稱譽台灣光點，然耀忠不為所動，至今仍固守部落支撐族人的山海採集，你想吃就得迢迢前來，終啟台灣各族群部落同心如此，復興原民風味菜。

此店居靜浦部落臨秀姑巒溪出海口，倘人能早來，先蕩步左岸，也及港口部落和海祭場，經舊長虹橋佇賞晚霞餘暉泛溪，再御風返右岸靜浦，方不虛此行也。