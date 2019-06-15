賴祥蔚／上海電視節透露大陸主旋律

2019-06-15 17:00 聯合報 賴祥蔚（台灣藝術大學廣播電視學系教授、i-Media愛傳媒榮譽社長）



賈靜雯和飾演女兒的喬喬于卉喬在「我們與惡的距離」戲中，母女對立場面震撼人心。圖／公視提供 分享 facebook

2019年上海電視節圓滿落幕，文化部委托汪威江理事長執行的台灣影視館今年也大有斬獲，「我們與惡的距離」等多部好戲獲得騰訊視頻等重要平台的青睞及購買，很快就可以在廣大的大陸觀眾面前正式亮相。

這是上海電視節除了戲劇節目交易之外，一樣舉辦了許多精彩的論壇與分享，中外大咖齊聚一堂，探討怎麼拍出更好的戲劇與紀錄片等節目。綜合重要演講與論壇內容，可以發現當前大陸電視圈的主旋律，這也解釋了為什麼前一段時間傳出大陸當局有意限制歷史劇，後來又放鬆了相關政策：

首先，「講好中國故事」是大陸目前的重要政策，既然如此，當然會鼓勵影視產業多多著墨這個主題，以便向全世界傳播。所以大陸媒體針對上海電視節的報導也提到：「現實題材創作將迎來爆發期」。

現實跟現實主義不太一樣，上海電視節多是強調的現實，其實就是中國大陸的現狀，用中國國際電視總公司副總裁唐世鼎在專題演講中的說法，就是要針對政府治理、人民奮鬥、以及在國際上和平發展合作共贏這幾個面向深入闡述、生動呈現。相較來看，現實主義未必講的一定是現代，古代歷史與經典名著也可以用現實主義表達。

必須注意的是，講好中國故事的「現實」不能等同於美化。2019年大陸當紅的司法連續劇「因法之名」編劇趙冬苓在論壇分享時就提到，大陸以前司法不健全，難免存在一些司法錯誤，該翻案就翻案，把小人物的實際情況寫出來、拍出來，才能符合現實，當然最後還是要正面呈現，才是講好故事。

了解對岸現在影視產業的主旋律，對未來進軍大陸市場一定有幫助。雖然主旋律如此，卻不等於其他旋律不能發揮，而是大陸當局期待多多闡述當前的中國好故事。從這個角度來看，或許更能理解為什麼先前一度出現嚴格的「限古令」，後來又放鬆。因為歷史題材不是不能拍，而是希望不要只有歷史題材，而是應該以講好中國故事的現實為主，其他題材為輔。

內容是王、平台是后。大陸在對影視作品引導主題、提高水平的同時，也積極透過在全世界主要頻道開闢專屬時段、國際合拍以及協助電視劇翻譯等方式，前進53個國家與地區的影視平台，甚至打算建立呼應「一帶一路」的「絲路電視國際合作共同體」，企圖心十足。

參與一年一度的上海電視節，不但有助於本土業者行銷台灣影視產業的好作品，還能夠增加兩岸影視經驗與心得的交流，相互提升製作水平。