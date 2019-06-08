焦志方／人比人，急死人

2019-06-08 17:00 聯合報 焦志方(名製作人、主持人）



在全球引發「韓流」旋風的韓國，文化產業有政府做為後盾的大力支持與推動。圖為韓劇「她的私生活」劇照。圖／擷自instagram 分享 facebook

「攀比」是一種人類與生俱來的本能，終其一生幾乎所有事情都在攀、都在比，從小沒人教的時候就知道二個餅乾要挑大的那一塊，在爸媽面前要挑會抱你的那一個撒嬌；稍稍長大了之後，常聽大人在碎唸：你看看人家陳媽媽的兒子長的多高！你看看人家范伯伯的女兒成績多好；好不容易努力、努力地爬上了這一座山峰，卻又望見了另一座大山聳立在那等著你來攀。等到了職場，這樣的閒言閒語更是永無止境的充斥在身邊：你看看人家面無表情、兩眼發直的做節目，2年8個月就可以削1億多製作費！你看看人家平均才0.6的收視率，還不是賴在黃金時段活的好好的！就在人要臉、樹要皮的求好心態作祟下，大家也就有意無意的、不自覺的去事事攀比了！

攀比，是一種虛榮？還是壓力？還是進取？有一句話説的好：沒有最好，只有更好。中國人非常注重臉面，總希望面子上能夠有光，因此，儘管大家都知道攀比不是很好、攀比只會很累、攀來比去永遠沒完沒了，但是在當今社會攀比之風如此盛行的情況之下，無論哪個年齡段、哪個群體裡都存在著互相攀比的心理和行為，以至於攀比的形勢也就愈演愈烈了。如果有那麼一天，大家都不相互攀比了，是不是從此就天下太平了呢？會不會也就從此失去了求好上進的心呢？

印度號稱金磚四國之一，但是年人均所得非常低，只有1,989.3美元（全球排名第138），相較於我們中華民國2,304美元的人均GDP（全球排名第19）落差非常大，可是印度在政府開放政策的帶領下，運用自己豐厚的文化資產，結合外來創新技術的合作，每年產出的電影超過3,000部，專家們樂觀的估計，在未來兩年內印度電影的產值極有機會上探到50億美元。反觀台灣，在2018年首映的國片只共46部！產值只有8.1億元新台幣，和印度相攀比，真的覺得印度像是一隻「雞腿」！而我們像什麼呢？

看完了電影，回過頭來看看電視，在全球引發「韓流」旋風的韓國，文化產業有政府做為後盾的大力支持與推動。無論戲劇、綜藝、音樂和明星藝人都在發展的範圍之內，在幾項帶動韓流居功厥偉的文化產業中，尤以電視劇外溢的效應最強，隨著鄰近國家開放影視市場，無論是韓劇的外銷量或是透過韓國境外頻道播放的廣告收益，自1998年的320萬美元年產值，飆升到2005年的9,870萬美元，短短的十年，產值暴增超過30倍，連帶引起的週邊產業經濟效益更是巨大，光海外前往韓國旅遊觀光的人口就有2/3是來自文化產業的吸引。

台灣農產品在前朝歷任所有人的共同努力下，早就打下一定規模的海外銷售渠道，這是不爭的事實，但是高雄為了能夠在既有的基礎上再加把勁，多衝一點量，所以一干官員馬不停蹄的到各地去「老王賣瓜」，畢竟能多賺一塊是一塊。可是農產品賣出去了，影視娛樂產品呢？有誰願意幫幫台灣的影視娛樂產業呢！就算不能組成一個甲組的國家隊代表出征，至少也可以有一個乙組規模的城市代表隊吧！眼看著機緣一點一點的慢慢流逝，原本擁有的優勢一點一點的變成了劣勢，那股攀比的心又再度浮現，還是那句老話：為什麼人家能？而我們不能！人比人，真是急死人了！