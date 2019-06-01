咖啡因／台灣不缺好劇 缺的是定位清晰的劇

2019-06-01 17:00 聯合報 咖啡因（知名編劇）



圖／擷自facebook。 分享 facebook

《荒唐分局》（或譯為神煩警探，Brooklyn Nine-Nine）是部每集約20分鐘的美國情境喜劇，一言以蔽之，是部很ㄎ一ㄤ的喜劇。描述布魯克林區99分局裡警探們的爆笑趣事。劇情很簡單，每集都不同，同樣的是都很鬧。男主角是個幼稚鬼警探，女主角是個愛現、愛拍上司馬屁的書呆子，加上一個任何情緒都是同樣表情的上司，一個認為她精神上的雙胞胎是畢昂斯的自戀狂助理，還有暴力女警、濫好人警察，以及兩個永遠在吃、派不上用場的胖警察。每個角色都很有特色，隨便玩一個自動販賣機的橋段都能讓你笑翻。適合壓力太大、生活操煩、下班不想用腦的觀眾。

原本只製播到第五季，FOX宣布取消該劇不到一天，就因粉絲的怒火太旺，NBC隨即發布接手第六季，可見其受歡迎程度。這樣一齣看似無腦的爆笑劇，成功的關鍵點在於「定位精確」—追查案件不是重點，每個角色本身都能發動笑點，不同角色之間都能碰撞出喜感，不管情節怎麼玩，就是要讓你笑。

對很多人來說，它稱不上「好劇」，缺乏深度，但不能否認它是一部成功的劇，收穫了大批粉絲。對台灣影視圈來說，我們需要的不只是好劇，更需要像這樣成功的劇，才能活躍產業。事實上，每一部成功的劇集、電影關鍵都在於先有清晰的定位，要給哪一群人看？那群人喜歡什麼？他們為什麼要看這部劇？

可惜的是，台灣影視圈並不怎麼採信定位精確這一套。大多數的劇都希望能抓到25〜45歲左右女性，這個年紀的女性是多數廣告商的最愛。然而，25歲和45歲的女性喜歡的不一樣，不同教育程度的女性喜歡的也不一樣，更別提殘酷的現實—絕大多數高學歷、高收入的女性不看台劇，她們看美劇、英劇、電影。

愈清楚一部戲要針對的目標觀眾，愈能明確描繪出目標觀眾的輪廓，例如收入、職業、偏好、價值觀、愛情觀、生活難題、消費習性等，愈能打造成功的劇。用目標觀眾喜歡且熟悉的語言，與他們溝通，取得認同感，得到收視率（或點擊率）。道理說來簡單，實際執行卻很難。製作方總是想多抓一點其他族群，期待收視率會更高，例如原本確定主要目標觀眾是25-35歲上班族女性，劇本撰寫過程中又希望多加一條18〜22歲的感情線，或希望再加一條老人家的線，取得更多觀眾認同。事實卻適得其反，從角色設計到劇情都無法精確定位，就會抓不到任何明確的族群。什麼人都要，就會什麼人都要不到，這是邏輯原理。現在的新媒體世界已經沒有所謂大眾的概念，而是愈明確的分眾才是大眾。

演說家Simon Sinek說，「把注意力擺在你要到達的目標，你會知道下一步該怎麼走；把注意力擺在下一步，你將迷失方向。」這話很適用於台劇的現狀，大家努力想走出新的路，不斷思考下一步怎麼走，但這部戲的定位夠清楚嗎，要走去哪一群目標觀眾的心裡？那群人長什麼樣子？能不能清楚描繪出他們的輪廓？似乎沒有太多人在意並謹守定位。於是多部戲都「包羅萬象」，一下對白很文青，一下很寫實，一下笑點很鬧，一下來個人生哲理，下一集又忽然變得溫馨，搞不太清楚是要給誰看的，很難抓住固定的觀眾，收視率（點擊率）自然就讓人心酸了。

美劇《宅男行不行》（或譯為生活大爆炸，The Big Bang Theory）講述一群理工天才，其實是部很知識分子的喜劇，看似小眾，卻連演了12季（停播的原因是主角不演了）。連衍生劇《少年謝爾頓》（Young Sheldon）也大受好評，CBS宣布一次續訂至第四季。所以小眾就是大眾，Focus，Focus，再Focus，才會成功。