張正芬／沒有愛情的電視劇，在追什麼？

追劇，總覺得是女性的特別嗜好，針對女性目標觀眾群設定的電視劇，愛情就是成功不敗的關鍵元素，如果擴大了收視族群，讓那群從來不看戲不追劇的觀眾網友，想看而且都看了，這戲應該就紅了！

最近一個不看劇的前輩直說「都挺好」說到心坎兒裡、久未聯絡的男同學發line說一定要看「一千個晚安」、從不追劇在醫界服務的弟弟已經在臉書數度大推「我們與惡的距離」，他們以前通通不看電視劇，現在加入了追劇的行列。

「一千個晚安」。圖／三立提供 分享 facebook

「都挺好」、「一千個晚安」、「我們與惡的距離」，說的是從孝道倫理、溫暖親情到社會議題，通通不說愛情，卻打動了觀眾，產生共鳴，引起迴響，卻有個共同點，都透過了戲劇成功傳遞價值，傳遞人性內心深處的愛和溫暖價值，印證行銷之父菲利浦．柯特勒(Philip Kotler)強調，能夠「傳遞產品價值」是行銷核心任務，當然首要是產品本身能夠解構被選擇的價值核心。

「一千個晚安」。圖／三立提供 分享 facebook

有趣的是，這三部戲有著不以「愛情」為主訴求的共通點之外，還有一個共同點：首集都是「家人離世」為重點開場。「都挺好」蘇家母親突然離世，牽動著在美國工作的老大蘇明哲(高鑫飾)回國、啃老的老二蘇明成(郭京飛飾)、因母親重男輕女從十八歲就與家庭斷絕關係的女強人老三蘇明玉和父親蘇大強(倪大紅飾)之間的人性拉扯；「一千個晚安」從父親戴家和(陳博正飾)火車站長退休出發圓夢而心臟病意外，卻由女兒戴天晴(連俞涵飾)和程諾(張棟樑飾)代父圓夢之旅；「我們與惡的距離」一場無差別殺人事件，品味新聞台主管宋喬安(賈靜雯飾)與先生劉昭國(溫昇豪飾)兒子被殺害為受害者而展開的精神病識、法律人權、媒體反思等社會議題。

陸劇「都挺好」被譽為現代版的「知否」，張晨光（右）客串演出。圖／摘自微博 分享 facebook

沒有不打不相識的男女情愛相遇開場，以意外死亡為開場，牽動所有觀眾一路追下去，「都挺好」網路點擊量超過73.9億，兩台(浙江衛視江蘇衛視)同播的最高市場占有率，一度達到了30%，也就是每三個開機的電視機，便有一台在播放「都挺好」，現在山東衛視也正熱播中；「一千個晚安」是週五同時段戲劇收視最高；「我們與惡的距離」大結局收視衝到3.4創新高。

姚晨與楊祐寧在「都挺好」中第一次合作。圖／摘自微博 分享 facebook

看愛情戲想著是情感投射，浪漫娛樂，而這些不主打愛情的經典作品，讓我們在追戲之餘，多了反思共鳴，想找人討論、想推薦分享；多了情感療癒，向親愛的家人說晚安、珍惜身邊所愛的人，追的就是人性良善與愛的價值。

我們與惡的距離。圖／公視提供 分享 facebook

電視劇可以說是最有影響力的影視文化產品，透過電視劇的劇情內容、演員對白、音樂畫面，可以影響你我的生活，而文化就是生活的總合，透過電視劇如果可以傳遞人性溫暖與愛的價值，生活就能充滿正面能量。更直白的說，身為觀眾的你我，唯一能做的就是多多追看有正面影響力的好作品，給影視創作工作者及電視台鼓勵支持，好作品就會一直來，我們社會是可以更美好的！