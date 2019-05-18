戴天易／主題曲與戲劇的交叉行銷 視覺與聽覺的雙贏

2019-05-18 17:00 聯合報 戴天易（TVBS製作部副總監﹚



去年備受矚目的華語電影《後來的我們》叫好叫座。圖/甲上提供 分享 facebook

一部優質的戲劇及電影，好的劇本及演員是關鍵焦點，更能推波助瀾的，是主題曲的搭配也具有重要的烘托效果。歌曲的記憶度能帶觀眾更容易融入劇情，也能相對提升戲劇的受關注度。早期膾炙人口的影視歌曲『神雕俠侶』、『一代女皇』、『瀟灑走一回』等作品能紅遍大街小巷，經典證明確實成功之道。作品本身、主角演員、甚至歌手都能因而名利雙收。

但是時代改變，影視作品如雨後春筍，本該互相襯托的有效模式，反倒成了歌手發片可搭上順風車的宣傳，也導致品質因而參差不齊，戲劇與歌曲的黏合度一度不如以往那般讓人印象深刻。

近幾年來，觀眾甚至內容產業方開始對作品更加要求，使得以往戲劇與音樂緊密合作的雙贏模式又被開啟。例如：去年備受矚目的華語電影《後來的我們》叫好叫座，首度執導電影的劉若英成為華語電影最高票房的女導演，同樣的，在電影未上映前，行銷團隊先以主題曲作為第一步行銷操作，陳奕迅詮釋的「我們」，由音樂才子陳建騏老師、葛大為老師聯手創作，讓電影在上映前的預售票房就先高達五千多萬，未演先轟動，歌曲傳唱度把話題先炒熱，再次證實了主題曲能先勾起大眾共鳴的連動影響力。

再例如，2015年電影《我的少女時代》引起大多數六七年級生的迴響，不僅在票房交出漂亮成績單，為該片量身打造的主題曲《小幸運》，也因配合女主角林真心在雨中跌倒的種種賺人熱淚情節，勾起觀眾內心悸動。行銷上，MV搭配電影片花的形式呈現，果然成了觀眾們心中的經典回憶。這支MV更在影音網站YouTube點閱率高達1億多次，成為第一首破億的台灣歌曲，亦是首位MV點閱破億的華語歌曲。(數據來源:YOUTUBE)

再說前陣子熱播的陸劇《知否知否，應是綠肥紅瘦》，這部戲作為2019第一部爆紅古裝劇，在網路上的總播放次高達120億次。值得一提的是，劇名及主題曲都取自李清照「如夢令•昨夜雨疏風驟」，並找來唱紅許多戲劇主題曲的歌手胡夏和郁可唯合唱。該劇火熱程度也讓主題曲登上音樂排行榜，即使戲已播完，仍是高居影視、K歌排行。(數據來源:骨朵數據、QQ音樂排行榜)

說到成功的例子，電視劇《16個夏天》片尾曲《以後別做朋友》因歌詞意境貫穿劇情核心，不但歌曲迅速竄紅，直到現在仍是KTV點播排行前20名，同時也成功打造了當時剛出道的新星「周興哲」，讓他成為近年來最具潛力的流量新星。(數據來源:台灣流行歌曲排行)

近期，陸劇興起一種行銷模式我稱之為「寵粉行銷」，以客觀數據蒐集觀眾的反應等分析，再依照觀眾對劇情的反應，調整背景音樂、字幕與甚至濾鏡。以古裝劇《東宮》為例，改編自大陸知名作家「匪我思存」的同名小說，在拍攝籌備時就針對小說書迷自製的眾多影片深入研究，發現大家最受用的背景音樂《愛殤》在古風圈傳唱度極高，因而買下這首歌的版權，作為劇中插曲。依大數據反應，即時增加或修改內容，不僅讓書迷產生極大的認同感，討論度也成功登上微博熱搜榜。

曾有一篇文章寫到：「韓劇告訴我們，配樂不是配菜，而是專業完整的製作體系。」影視作品搭配的歌曲，能隨劇情走向激發觀者的情感，從歌詞的一字一句，勾勒共鳴，深刻烙印在觀眾心裡；即便曲終劇畢，音樂的魅力仍縈繞不去，隨時聽到歌曲，就能回憶劇中情節。在影視市場競爭日益加劇的如今，歌曲和故事本身的有效結合，儼然成為了未來創作圈一起密切合作的最佳行銷模式