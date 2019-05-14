吳永誠／AirPods耳機 正逐漸影響人們的溝通?

2019-05-14 23:54 聯合報 吳永誠（3C部落客）



蘋果的藍牙無線耳機AirPods。 圖／蘋果提供 分享 facebook

蘋果公司於2016年底開賣藍牙無線耳機AirPods，初期被許多人嘲笑，沒想到愈賣愈好，一直到今年3月才發表第二代AirPods，然而熱賣的同時也為生活帶來了些衝擊。

AirPods剛登場時因為造型太過特別，看起來像是直接將有線耳機的線剪掉，戴起來更感覺滑稽，更重要的是價格並不便宜，音質也無法跟同價位的有線耳機相提並論，於是被外界視為笑柄。

可是就像蘋果許多產品一樣，發表時被笑愈兇罵愈慘，結果往往更為熱賣。AirPods在2017年估計賣出1,400萬套；而2018年依據市調公司Counterpoint的報告，估計賣出3,500萬套（另有數據說是2,100萬套），尤其一般3C商品開賣一年後不是推出新款就是降價促銷，AirPods不但賣了兩年多也不降價，真是3C產品中的異數。

AirPods如此暢銷，除了蘋果迷的大力支持外，或許該歸功於新的iPhone手機實在太貴了，現役的手機又還很好用，很多使用者都把換機的時程延後，而AirPods的售價才約為新iPhone的八分之一，對消費者來說是負擔得起的奢侈品，辨識度比手機來得高，又能讓自己看起來跟得上科技潮流，自然增加購買的誘因。

除了沒有連接線的束縛感、簡單直覺的操作和呼叫Siri語音助理，比起戴久後會較不舒服的密閉耳道式或是耳罩式耳機，AirPods的配戴方式是掛在耳朵上的（或是用放的），這樣的設計雖然無法完全阻隔外界聲音，但戴起來較為舒適，甚至沒聽音樂仍會持續戴著，除了省去收納動作，若有來電就可快速接聽通話，而且看起來又很潮，於是在路上愈來愈多人戴著AirPods，也不知道是不是真的在聽音樂，這也為生活帶來了許多問題。

雖然戴耳機是怕聽音樂吵到別人，但也代表著不想被外界的聲音打擾，講白了就是帶有「別來煩我」的意思。像現在很多公司捨棄過往的辦公隔間而改採開放式辦公室設計，為的是增加員工之間的溝通交流，卻也容易被周圍人員的走動和交談影響，若戴上AirPods既不會太招搖，除非有急事別人也不會來打擾，有如在四周立起隱形隔板，創造出屬於自己的虛擬封閉空間。有人就打趣說，就是這種開放式辦公室推了AirPods的銷售一把。

終究來說，AirPods破壞了開放式辦公室的目的，不知這些公司是否會容許這樣的情況繼續發生。

就像交談時要看著對方所以不適合戴著墨鏡，若是戴著耳機交談，對方不知道你是否專心在聽他說話，或是在聽音樂而聽不清楚，會讓人覺得不太禮貌。由於長時間戴習慣了，跟人交談有時會忘記耳朵上還掛著AirPods，或是懶得把過於輕巧的耳機取下，很容易就會疏忽這些細節。

就像手機快速普及時造成許多使用禮儀上的狀況，類似AirPods這種體積輕巧又長時間配戴的真無線耳機使用者愈來愈多，也應該要注意對生活所帶來的影響。