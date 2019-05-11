柯志遠／欣見《最佳利益》另起「後《與惡》年代」的台劇新高度

2019-05-11 17:00 聯合報 柯志遠（編劇、影評人）



天心（左起）、鍾承翰、曾珮瑜演出「最佳利益」。圖／群之噰提供 分享 facebook

《最佳利益》好看極了！事前夯劇《我們與惡的距離》風頭太健，主題、賣相上有局部重疊的《最佳利益》緊捱著上檔頗讓業界人士「幫忙」暗中捏了一把冷汗，沒想開箱印象超乎預期地吸人眼球，在創作上擺脫了「議題對話」的使命和沉重，跌宕有致、扣人心弦的故事本身自帶靈氣，角色人設立體，演員演技虎虎生風，一以貫之的戲劇情緒飽和、真實，就戲論戲，不是被拿來做比較之後「大獲全勝」，而是自成精彩，成熟耀眼，不必刻意去做軒輊了。

《我們與惡的距離》之後，《最佳利益》、《生死接線員》不約而同都以身份特殊的「專業族群」做為創作發想的核心，被媒體整理成「『職人劇』掀起熱潮」的話題，其實，戲劇來自人生，觀眾對於戲的滿足追求，隨著生態環境變遷難免衍生不同需要，「偶像劇」之於網路初起的年代，是人們勇於探索更華麗未來的投射，後來的「職人劇」所反應的不妨看成是「後Smart Phone時代」人們在放飛自由得過了頭以後重新回歸到「現實人生」以及「自我定位」的審視，但，戲就是戲，好戲就是好戲，年代不同，劇型有別，然而觀眾認定「好戲」的基本元素卻是不變的，有人說台產「職人劇」成不了氣候關鍵在於劇本中專業訊息的「說服力」不夠，但回頭看看韓劇《未生》的職場像個江湖、《半澤直樹》的銀行員世界像個武林、《王牌大律師》的舞台像個隨時冒出surprise的遊樂園、《Good Doctor》的韓、美、日版無不叫好叫座…，這些成功「職人劇」的深入人心全都不是在於「像不像」，而是在於具備了一齣戲讓人能夠真實代入的人心人性，人味通透了，戲味就盎然了，《最佳利益》正是完完全全做到了這一點，已經不必另外再去貼上是否「職人劇」的標籤。

曾少宗(後)、劉倩妏主演台灣首部器捐協調師職人劇「生死接線員」。圖／公視提供 分享 facebook

《最佳利益》首集以「通俗劇」的人物登場做為起手式，街頭仗義、因故遲到、初見面就不對盤…等等手法雖多少略嫌套路，但很快地「菜鳥VS.菁英」（而且還是男一掛了「弱勢菜鳥」的牌）的角色關係建立已經看出了創意的亮點與質感，倆人互動位置的「質變」過程合情入理，倆人在領域背景的深淺營造出對同一事件的觀點分歧，其衝突、其磨合、其激盪、其發酵，絲毫不見「為戲而戲」的牽強，也把跟法律、正義、真偽相關這些嚴正的「主題」舉重若輕融入進去，相當高明俐落。律師事務所的「資深群」跟「實習菜鳥群」各有清晰、鮮活的「辨識度」塑造，短短幾場戲已可看出個別的形貌、性格，也看出了在後續情節發展中潛在的激發「戲劇張力」的不同功能，佈局嚴謹，節奏討喜，拍攝、製作、卡斯等細節皆見巧思（老一輩觀眾再次見到丁強、李璇夫婦同框演戲，應該份外覺得感動），首集尾段直接切入命案調查，全劇以不同訟案的「懸念」串起情節高潮的用心可期，勾人入戲的潛力也可期。

天心演的女律師方箏「狼性氣場」一錘定音（而且演法完全不覺得跟賈靜雯撞號），「法庭戲」在拍攝上通常鏡位挪移受限，天心的口條像不像真律師姑且不論，卻足夠強勢、精準地拉穩了整場戲氛圍的線條起伏，特別出彩；「方箏」人設的框架硬核，卻不妨礙天心的細節詮釋，她的「作風強硬」讓人能夠體會那是她歷經粹練後「不得不然」的抉擇，她跟鍾承翰的幾場戲，明面上對他的印象、態度一再產生修正與轉折，眼神裡卻依稀透露出她與「最初的自己」對望的微妙氣息，天心這次的演出，形的掌握讓人過目難忘，神的雕琢卻更爐火純青。

天心。圖／擷自臉書 分享 facebook

鍾承翰演技的脫胎換骨是本劇另一個驚喜，從名模轉職六年以來，看過他以外在優勢在演戲（《徵婚啟事》），以挑戰難度的勇氣在演戲（《一把青》、《五味八珍的歲月》），但始終難免顯得用力過猛（很多時候，演技的「收」比「放」更難，而人物真正感人的靈魂往往都在幽微的細節裡），這次以35「高齡」演職場菜鳥，意外地恰如其分，「陳博昀」該有的澄澈、熱血、純良，竟沒有一點「演」的成份，格外真誠、自然、放鬆，舉手投足，氣質神韻，沒有一分一秒脫離狀態，邁入一個可以自如駕馭自我的「熟成」階段，可喜可賀。