黃裕昇／串流影音讓你錢花的值得！將成為更好的內容生產器！

2019-05-04 17:00 聯合報 黃裕昇(名製作人、文創公司CEO)



最近媒體朋友間，臉書瘋刷的公視劇「我們與惡的距離」，我想來看看這劇到底在演什麼，因為工作無法準時收看公視，朋友說那只能上CATCHPLAY 收看！你得先加入「會員」前兩集免費看！之後都得付費收看，朋友還說 ，追個好劇還得先找到它在哪個平台！要成為會員付費收看，我也就乖乖登入 月繳199元會員制的收月費，付費就零時差的追上了「我惡」！

「我們與惡的距離」。圖／公視提供 分享 facebook

付錢看劇之前不是什麼新鮮事，但感覺去年開始出現很多獨家，鎖片，首播，讓人目不暇給……感覺以前到處都有，現在變成只有我有！想看好內容的就變成會員吧！其實在台灣大多數人獲得影片資訊都非常容易，串流影音服務要啟動收費訂閱計劃，我想最重要的是教育消費者和提供獨家的好內容。

但是我們都知道，閱聴眾消費者一向精明，長期習慣大量免費內容或即時資訊的讀者，如何能轉化為定期付費，購買有價值內容的訂閱戶?絕對是一大挑戰，而過去在台灣有第四台就可以看新聞，有劇上上網就能追劇，但「使用者付費」的媒體生態在改變了。

媒體或是內容產出者悄悄在為台灣的閱聽眾上課，讓你們知道 要好看的資訊 或影音你得開始「付費收看」。付費收看也許廣告量會降，但對於媒體或是業者來說，直接刪除篩選了只想免費看看的非忠實閱聴者，更找出「固定鐵粉會員」收看，精準行銷，讓鐵粉閱讀眾願意買單付費收看，更能推給這些精準族群他們想要的內容！進而生產更有水平的大戲。

「我們與惡的距離」。圖／公視提供 分享 facebook

「我們與惡的距離」。圖／公視提供 分享 facebook

有印象大陸火紅的直播或知識型網紅的視頻影音吧！無論在內地你要看羅胖的邏輯思維，還是那個網紅歌唱演藝，對內地的閱聽眾來說付費收看！或是打賞看直播，每天花點小錢 看想要看的內容，在內地是早就養成「使用者就是要付費」的收視習慣，台灣呢？你可能現在要開始習慣這樣的「付費會員制」未來你想看美劇、陸劇、韓劇時，或自己喜歡的類型劇時，你會點開Netflix、apple+,愛奇藝，還是去YouTube ？

數位串流服務平台?台灣相關電信業者，目前在做的OTT網路影音服務已成趨勢，中華電信 MOD 結合 Netflix，凱擘結合 MyVideo ，以及OVO 推出涵蓋頻道自由選和愛奇藝台灣站隨選隨看的服務，與過去有線電視提供的頻道全包吃到飽，看到一百台兩百台大大不同。傳統有線電視服務提供上百個頻道，但大部份我們只看幾台頻道吧，對於這樣的族群來說，每月固定花上500元左右的月費似乎虧很大，於是剪線族出現了！而且愈來愈多是年輕族群:「我願意花錢付費在我只想看影音內容！」

「我們與惡的距離」。圖／公視提供 分享 facebook

在國而外，串流影音的市場更打的火熱~從小陪著妳我長大的迪士尼，也大動作做串流影音平台！推出迪士尼串流影音服務平台Disney+將在11月登場，娛樂巨頭迪士尼也搶攻影音串流服市場也讓迪士尼股價暴漲10%，創下10年來新高，目前了解Disney+國外年費約70美元，每月不到台幣200元，價格與同業相比相當的具有競爭力！被視為競爭對手Netflix則首當其衝，影響股價重挫了4%。

看看Disney+的ip:迪士尼系列、漫威，皮克斯、star war、國家地理頻道等…預計一年在disney+上推出25部影集與10部以上的獨家電影，2024年要時投入20億美元做原創獨家影集！節目內容也將成長至一年50部！看到這些訊息，怎麼不把錢掏出來呢？一定會想訂閱啊…相信這樣的震撼彈也會讓各影音串流服務商爭相投入更好的內容製作，推出更吸引人的劇目！這才是百花齊放，美不勝收的追劇年代！

收費的串流影音，正鋪天蓋地的大舉改變你我收視習慣，先不管你能不能接受買單！但可以確定的是串流影音付費會員制，絕對會以高端內容吸引大眾！在這個內容為王的時代，也希望給台灣製作公司另一道曙光！

有機會跟這些串流影音服務大平台合作！給台灣影視市場新的刺激和火花！給願意做好內容的產出者另一條有別於大陸市場的道路。