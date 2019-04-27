咖啡因／是誰限制了台劇的想像力？

2019-04-27 17:00 聯合報 咖啡因（知名編劇）



韓劇「耀眼（Dazzling）」描述二十五歲的金惠子擁有一個能讓時間倒轉的神奇手錶，她用手錶回到過去，阻止了車禍，救了爸爸一命，代價是她一夜變老，成為比爸媽年紀還大的老太太。青春正茂的女孩，夢想正要起飛，卻瞬間變老，連愛慕她的男孩也無法認出她，還沒正式展開的人生忽然就到盡頭了。看起來像個悲傷的奇幻愛情劇，最後的情節轉折卻讓觀眾大感意外，感動落淚，創下高收視、高話題、高評價。

韓劇「如此耀眼」。圖／擷自臉書 分享 facebook

該劇巧妙地用金惠子一夜變老的情節，帶出老人家的種種問題—體力有限，跟好友去唱KTV卻累得睡著，出門旅行必須帶一堆藥，走在路上不再受關注，有夢想也來不及實現……議題相當嚴肅，容易淪為說教，該劇卻做得十分高明，活潑有趣。

如果時空真能轉換，這部戲出現在台灣，在編劇提出大綱時就極為可能被打槍，連往下發展的機會都沒有（除非是少數非以營利為目的的電視台），因為就大數據和收視經驗與習慣分析顯示：老人戲會掉收視率，而本劇的最大特色是二十五歲的女主角戲份極少，真正的女主角是變老的金惠子，現年七十七歲。該劇另一特色：「回憶戲和狀態戲不少」，也容易成為箭靶，因為回憶戲和沒有推進劇情，只是講述心情、堆疊感覺的狀態戲都容易掉收視率，而且刪掉也不影響劇情。

另一部超夯韓劇「天空之城（Sky Castle）」，探討更為嚴肅的階級與升學議題，卻創下了韓國非無線（付費）電視台最高平均收視率23.779%(AGB全國)，打破了「孤單又燦爛的神－鬼怪」的紀錄。這是一個什麼概念？簡單說就是一個沒有大咖、嚴肅沈重、看似小眾的劇打敗了男神孔劉主演的大眾浪漫愛情劇，夠強吧？更猛的是該劇男女主角一開始都以負面形象出現。如果時空轉換，台灣編劇提出類似的大綱，也極有可能被推翻，理由是嚴肅題材、負面主角不討喜，不會有收視率。這並非想像，相信眾多台灣編劇皆感同身受。

《SKY Castle天空之城》。圖／KKTV提供 分享 facebook

「天空之城」故事引發韓國人共鳴。圖／friDay影音提供 分享 facebook

我們台灣電視圈是不是過於用所謂大數據或各種收視習慣分析，甚至某些分眾媒體（例如PTT）來自我束縛，限制了想像力？島嶼人民的精神應該是敢衝敢撞，過去一卡皮箱走天下的台灣人，現在最常思考的卻是什麼才是安全選項？什麼樣的戲可以保障收視率？什麼樣的創新能夠保住基本盤？

台劇的環境已經很困難了，還願意花錢拍戲的電視台、製作單位、平台都讓人敬佩！必須優先考慮安全選項可以理解，不是他們不願意創新，只是他們沒有太多資源冒險。最近公視「我們與惡的距離」創下高收視，出現不少觀眾批判的聲音—為什麼其他電視台不做這樣的戲？這並不公平，公視非以營利為目的，而其他商業電視台依靠廣告收入，也就是要靠收視率（和點擊率）生存下去。於是，大家渴望求新求變，題材卻愈來愈保守，不斷參考大數據、分析收視習慣、過去的成功經驗等，然而，這樣下去，能衝破困境嗎？

環境雖艱難，但被環境困住，不是更把自己推進寒冬嗎？大數據無法分析人類的感情，想活下去，就必須不斷進化，不斷改變，跑在觀眾前面，因為成功的秘訣就是忘掉成功，持續創新，內容產業尤其如此。管理大師彼得杜拉克曾說：「企業最重要的策略就是要拋棄昨日。」這句話用在台灣電視圈也適用。