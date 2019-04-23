董福興／台灣戲劇能靠數位機會翻身嗎?

2019-04-23 23:19 聯合報 董福興（3C趨勢觀察者）



戲劇節目「我們與惡的距離」收視率創新紀錄。 圖／公視提供 分享 facebook

公共電視與HBO Asia和OTT平台CatchPlay合作的戲劇節目「我們與惡的距離」播映完畢，不僅收視率創下紀錄，也為公視自營的OTT平台「公視＋」帶來大量會員，更讓CatchPlay衝到400萬連線數。延續2017「通靈少女」、2018「你的孩子不是你的孩子」，公視結合各方資源，接連打造叫好又叫座的影集，實屬不易。

不過台灣內容產業從電影到戲劇，一向不缺優秀的創作者與作品，所缺乏的是資金。「你的孩子不是你的孩子」及「我們與惡的距離」背後有著前瞻基礎建設特別預算的支持，然而前瞻計畫也僅規劃到2020年，從上個世紀90年代電影產業沒落開始，文化界一直重複地詢問相同的問題：「我們怎麼重建內容產業鏈？」

政府的規劃是將於今年上半年掛牌成立文化內容策進院，並且持續透過國發基金與民間投資來帶動各種內容的產製。總數雖號稱有百億以上，但我們政府歷年來不乏各種百億計畫，最後是否完整落實，又是另外一個問題。與其靠政府，內容產業不妨看得更遠。根據報導，Netflix將於今年投資150億美元在內容製作上；Apple日前發表將於今年開始於全球展開的TV+服務，請到史蒂芬史匹柏與歐普拉來拉抬原創內容，將與其爭鋒。未來全球大型OTT平台在內容上的投資只會隨著競爭愈來愈多，而台灣有沒有機會取得東南亞、華語內容的話語權？

日本的動畫產業雖興盛，但也長期處於低工資、高工時的血汗狀態，連年傳出警訊。而Netflix近兩年直接與動畫公司合作推出原創內容，以合理的投資正向地改變日本動畫產業的體質，也將影響力帶到全世界。台灣內容產業該做的是培養出從提案到製作都具國際水準的團隊，利用這一波潮流來重新建構產業鏈與模式。

我仍記得十數年前政府也推動過一次數位內容產業，各種線上平台紛立、各類課程令人眼花撩亂、產值講得天花亂墜，但最終毫無積累。也許政府不該重蹈覆轍畫大餅；只須務實地讓台灣優秀的團隊與人才，能夠乘上將要到來的潮流，就算是正面的推力了。